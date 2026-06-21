Criză politică în Marea Britanie? The Telegraph: Keir Starmer ar fi „gata să demisioneze” din funcția de premier

Aliații premierului britanic Keir Starmer consideră că acesta se pregătește să demisioneze din funcție, după ce sprijinul pentru el a scăzut semnificativ în acest weekend.

O oficial de rang înalt din cadrul guvernului a declarat pentru The Telegraph că prim-ministrul, aflat sub presiune, își dă seama că „jocul s-a terminat” și că gândurile sale se îndreaptă spre modul în care ar putea „să-și consolideze moștenirea” înainte de a demisiona.

Sursa a mai spus pentru The Telegraph că au existat „destule mișcări” în rândul miniștrilor din Cabinet odată cu victoria lui Andy Burnham în alegerile parțiale din Makerfield, ceea ce l-a determinat pe Starmer să-și reconsidere angajamentul anterior de a continua lupta.

Sprijinul pentru Starmer s-a redus semnificativ

Un deputat laburist, considerat loial premierului, este de părere că Starmer își va anunța data plecării încă de luni. Acum, sprijinul de care se bucură s-a redus la doar o mână „de prieteni și familie”, mai scrie The Telegraph.

„Nu a mai rămas nimeni. Practic, singurii care au mai rămas sunt persoanele ale căror rude lucrează la nr. 10 sau prietenii personali de lungă durată ai lui Keir”, au spus mai spus sursele.

Și publicația britanică The Observer a relatat despre o posibilă plecare a lui Starmer din funcția de premier.

Un alt aliat a declarat pentru ziarul The Sun că șansele ca Starmer să continue lupta în funcția de premier sunt de 25%, potrivit Reuters.

Pe de altă parte, Andy Burnham ar avea sprijinul a aproape 300 de deputați.

Prim-ministrul este îndemnat de miniștrii din Cabinet și de deputați să stabilească un calendar pentru plecarea sa, în loc să se angajeze într-o cursă pentru conducerea guvernului.

Popularitatea lui Starmer, în scădere

Keir Starmer a condus Partidul Laburist către o victorie electorală zdrobitoare în 2024. Totuși, în ultimele luni, mai multe scandaluri au ieșit la iveală în legătură cu anumite persoane din Cabinetul său, iar unele schimbări radicale de politică au lăsat multor alegători impresia generală că nu este în măsură să le asigure îmbunătățirea nivelului de trai pe care el le-a promis-o.

Dacă ar demisiona sau ar fi demis, țara ar avea al șaptelea prim-ministru în puțin peste un deceniu, cea mai mare rotație a conducerii din ultimele aproape două secole.