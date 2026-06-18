Criză politică în Slovacia. Guvernul se confruntă cu un vot de încredere după ce datoria publică a depășit limita constitutională

Procedura a fost declanșată în urma unei decizii a Curții Constituționale a Slovaciei, potrivit The Independent. Instanța a stabilit că Executivul trebuie să solicite fără întârziere un vot de încredere din partea legislativului.

Premierul Robert Fico a anunțat că respectă decizia judecătorilor și a cerut organizarea votului.

Guvernul este favorit să supraviețuiască votului

Deși situația a generat tensiuni politice, coaliția aflată la putere este așteptată să treacă fără dificultăți testul parlamentar.

Formațiunile care susțin Guvernul controlează 78 dintre cele 150 de mandate din Consiliul Național, parlamentul unicameral al Slovaciei.

Majoritatea parlamentară a decis și limitarea dezbaterilor la aproximativ 12 ore și jumătate.

Robert Fico a declarat că Executivul intenționa inițial să lege votul de încredere de adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor, însă decizia Curții Constituționale a accelerat procedura.

Datoria publică a depășit pragul prevăzut de Constituție

Controversa a început după ce opoziția a sesizat Curtea Constituțională în noiembrie anul trecut.

Demersul a venit după publicarea unor date care arătau că datoria Slovaciei a depășit pragul constituțional de 50% din produsul intern brut.

Potrivit celor mai recente statistici oficiale, nivelul datoriei a ajuns la 61,4% din PIB. Cu toate acestea, procentul rămâne sub media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Creșterea datoriei este pusă pe seama măsurilor adoptate în ultimii ani pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale războiului din Ucraina. Aceste evenimente au determinat majorarea cheltuielilor publice și creșterea costurilor cu energia.

Economia încetinește, cheltuielile continuă să crească

Oficiul Suprem de Audit al Slovaciei a avertizat recent că economia țării a crescut cu doar 0,8% în 2025. Este cel mai slab ritm de creștere din ultimii trei ani.

În același timp, cheltuielile guvernamentale au continuat să avanseze într-un ritm mai rapid decât economia, contribuind la majorarea datoriei publice.

Revenit la putere în 2023, Robert Fico rămâne una dintre cele mai controversate figuri politice din Slovacia. Pozițiile sale considerate favorabile Rusiei și alte decizii ale Guvernului au provocat numeroase proteste în ultimii ani.

Chiar dacă votul de încredere este văzut ca o formalitate, dezbaterea are loc într-un moment în care presiunile asupra finanțelor publice și nemulțumirile politice sunt în creștere.