Prima pagină » Știri externe » Cultivatorii de cacao din Ghana riscă până la 20 de ani de închisoare dacă încalcă o nouă lege

Cultivatorii de cacao din Ghana riscă până la 20 de ani de închisoare dacă încalcă o nouă lege

Fermierii cultivatori de cacao din Ghana riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare dacă schimbă destinația fermelor, exploatând terenul agricol cu alte scopuri, potrivit unei legi proaspăt adoptate de de Parlamentul din Ghana.
Cultivatorii de cacao din Ghana riscă până la 20 de ani de închisoare dacă încalcă o nouă lege
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
03 aug. 2026, 15:42, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pedeapsa s-ar putea aplica dacă schimbarea destinației fermelor s-ar face fără aprobarea guvernului, potrivit unei copii a proiectului de lege consultat de Associated Press. 

Legislația ar acorda tuturor fermelor de cacao statutul de zonă protejată, transformând în infracțiune penală utilizarea acestora în alte scopuri fără autorizație, ceea ce a stârnit critici din partea fermierilor.

„Dacă legea rămâne așa cum este acum, nu este corect”, a declarat Moses Djan Asiedu, fermier ce cultivă arbori de cacao, dar și administrator al Asociației Cooperatiste a Fermierilor din Ghana.

Acesta a explicat că mulți fermieri își cumpără terenuri cu proprii bani și întrețin plantațiile de cacao ani de zile până când au parte de recoltă și reușesc să obțină un venit. Fermieri primesc, totuși, ajutor din partea statului, însă foarte puțin.

„Dacă cacao este un bun național, atunci fermierul ar trebui, de asemenea, să fie sprijinit pentru a acoperi o parte din costurile de producție”, a spus fermierul Asiedu.

Potrivit noului proiect de lege, cele mai severe sancțiuni vizează exploatarea ilegală a aurului, cu o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10 și 20 de ani și o amendă substanțială pentru fiecare arbore de cacao afectat.

Sute de mii de agricultori din Africa de Vest își câștigă traiul din cultivarea arborilor de cacao. În țara vecină, Coasta de Fildeș, exporturile de boabe de cacao reprezintă 40% din veniturile totale din exporturi. În Ghana, acestea reprezintă aproape 15%.

Autoritățile guvernamentale stabilesc un preț fix pentru boabele de cacao de la începutul fiecărui sezon de plantare, iar majoritatea cantității recoltate este vândută de entități autorizate de guvern pentru a proteja agricultorii de fluctuațiile de preț de pe piața internațională.

În 2024, prețurile contractelor futures pe cacao au crescut pe piețele internaționale, atingând 12.000 de dolari / tonă metrică, fiind cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Cu toate acestea, prețul a scăzut brusc, la aproximativ 4.000 de dolari, pe măsură ce oferta a depășit cererea.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Ion Țiriac a primit undă verde pentru complexul sportiv despre care vorbește de ani buni
GSP.ro
Metrorex, cel mai mare consumator de energie din București, ar putea intra într-o situație fără precedent. Numărul de trenuri ar putea fi redus, pe fondul crizei energetice. „Important este să se facă economie după ora 19”
Gandul
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985. Record negativ de 1.400 mc/s, de neegalat de peste 40 de ani
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia