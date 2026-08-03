Cultivatorii de cacao din Ghana riscă până la 20 de ani de închisoare dacă încalcă o nouă lege

Pedeapsa s-ar putea aplica dacă schimbarea destinației fermelor s-ar face fără aprobarea guvernului, potrivit unei copii a proiectului de lege consultat de Associated Press.

Legislația ar acorda tuturor fermelor de cacao statutul de zonă protejată, transformând în infracțiune penală utilizarea acestora în alte scopuri fără autorizație, ceea ce a stârnit critici din partea fermierilor.

„Dacă legea rămâne așa cum este acum, nu este corect”, a declarat Moses Djan Asiedu, fermier ce cultivă arbori de cacao, dar și administrator al Asociației Cooperatiste a Fermierilor din Ghana.

Acesta a explicat că mulți fermieri își cumpără terenuri cu proprii bani și întrețin plantațiile de cacao ani de zile până când au parte de recoltă și reușesc să obțină un venit. Fermieri primesc, totuși, ajutor din partea statului, însă foarte puțin.

„Dacă cacao este un bun național, atunci fermierul ar trebui, de asemenea, să fie sprijinit pentru a acoperi o parte din costurile de producție”, a spus fermierul Asiedu.

Potrivit noului proiect de lege, cele mai severe sancțiuni vizează exploatarea ilegală a aurului, cu o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10 și 20 de ani și o amendă substanțială pentru fiecare arbore de cacao afectat.

Sute de mii de agricultori din Africa de Vest își câștigă traiul din cultivarea arborilor de cacao. În țara vecină, Coasta de Fildeș, exporturile de boabe de cacao reprezintă 40% din veniturile totale din exporturi. În Ghana, acestea reprezintă aproape 15%.

Autoritățile guvernamentale stabilesc un preț fix pentru boabele de cacao de la începutul fiecărui sezon de plantare, iar majoritatea cantității recoltate este vândută de entități autorizate de guvern pentru a proteja agricultorii de fluctuațiile de preț de pe piața internațională.

În 2024, prețurile contractelor futures pe cacao au crescut pe piețele internaționale, atingând 12.000 de dolari / tonă metrică, fiind cel mai ridicat nivel din ultimele decenii. Cu toate acestea, prețul a scăzut brusc, la aproximativ 4.000 de dolari, pe măsură ce oferta a depășit cererea.