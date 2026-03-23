Cum două războaie îndepărtează Europa de SUA

Donald Trump nu a lăsat loc de interpretare. Într-o postare pe Truth Social în weekend, președintele american i-a atacat direct pe aliații europeni care refuză să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, scrie într-o analiză Politico.

„NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE!”, a scris Trump. „Se plâng de prețurile ridicate la petrol, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz… LAȘI. Ne vom aminti”.

Trump a legat explicit implicarea continuă a SUA în NATO de conflictul din Orientul Mijlociu. Pentru diplomații europeni, mesajul a fost clar.

Moscova a oferit un schimb: Ucraina contra Iran

Kremlinul a propus Washingtonului un quid pro quo. Rusia ar înceta să mai împărtășească informații cu Iranul dacă SUA ar opri furnizarea de date despre Rusia către Ucraina. SUA au refuzat, potrivit Politico. Dar faptul că oferta a fost făcută arată cât de strâns sunt legate acum cele două fronturi.

„Când vezi ce a făcut Trump în Groenlanda, cum a întrerupt schimbul de informații cu Ucraina dintr-un capriciu, există întotdeauna riscul acesta”, a spus unul dintre diplomații UE.

Zelenski: „O presimțire foarte proastă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost direct. A declarat pentru BBC că are o „presimțire foarte proastă” privind impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra Ucrainei. Negocierile de pace conduse de SUA sunt „amânate constant”, a spus el.

Negociatorii ucraineni s-au deplasat în weekend în SUA pentru discuții cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Cel din urmă a descris discuțiile ca „constructive”, fără să ofere detalii despre reluarea negocierilor cu Rusia.

Rachete ca bomboanele – în timp ce Ucraina duce lipsă

Diplomații europeni ridică o altă problemă. Războiul din Iran consumă rachete Patriot și muniție de apărare aeriană de care Kievul are nevoie.

„Emiratele aruncă rachete Patriot ca pe bomboane, în timp ce Ucraina are nevoie disperată de ele”, a spus un diplomat dintr-o țară de dimensiuni medii din UE. „Nu poate deveni o situație de tipul ori una, ori alta.”

Macron gestionează omul, Starmer deschide bazele

Liderii europeni aleargă să-l convingă pe Trump că Europa este activă în Orientul Mijlociu. Macron l-a asigurat pe Trump în două convorbiri telefonice că Franța va ajuta la eliberarea strâmtorii când condițiile o vor permite. Un diplomat a rezumat abordarea în trei cuvinte: „Este vorba despre gestionarea omului.”

Starmer a mers mai departe. Ar fi dat undă verde SUA să folosească bazele britanice pentru atacuri asupra țintelor iraniene. Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Canada și Japonia au semnat o declarație comună de disponibilitate pentru a contribui la asigurarea trecerii prin strâmtoare.

„Trebuie să-i arătăm lui Trump că suntem activi în Orientul Mijlociu. Este în interesul nostru, dar și al Ucrainei”, a spus un diplomat UE.

„Aparențele contează mai mult decât substanța”

Promisiunile rămân vagi. Macron și cancelarul german Friedrich Merz au spus că nu intenționează să fie atrași în războiul din Iran. Franța urmărește o rezoluție ONU privind libertatea de navigație în Ormuz.

Președintele finlandez Alexander Stubb a fost cel mai direct. „Există o fisură care se conturează între Europa și SUA. Ca fervent pro-american, o deplâng. Dar este o realitate cu care trebuie să trăiesc”.