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Cum vrea UE să cheltuiască banii în 2027: domeniile care rămân în topul finanțărilor

Comisia Europeană a propus un buget al Uniunii Europene de aproape 200 de miliarde de euro pentru anul 2027, ultimul din actualul cadru financiar multianual 2021-2027.
Cum vrea UE să cheltuiască banii în 2027: domeniile care rămân în topul finanțărilor
Sursa foto: Sursa: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
10 iun. 2026, 19:19, Știri externe
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Executivul european susține că proiectul de buget răspunde provocărilor generate de războiul din Ucraina, tensiunile geopolitice, inflația și crizele energetice din ultimii ani.

Mai mulți bani pentru apărare și competitivitate

Comisia propune finanțări suplimentare pentru apărare, securitate și competitivitate economică.

Bugetul va susține investiții în cercetare militară, capacități industriale de apărare, mobilitate militară și consolidarea rezilienței strategice a Uniunii Europene.

Totodată, sunt prevăzute fonduri suplimentare pentru programe europene precum Erasmus+, Connecting Europe Facility și Programul Pieței Unice.

Statele membre vor fi încurajate să direcționeze fonduri de coeziune către priorități precum competitivitatea, apărarea, locuințele accesibile, gestionarea resurselor de apă și tranziția energetică.

Sprijin pentru Ucraina și gestionarea migrației

Proiectul de buget menține sprijinul financiar pentru Ucraina prin Mecanismul pentru Ucraina și prin noul instrument de împrumut destinat acestei țări.

Pentru gestionarea migrației, Comisia propune alocări suplimentare de 1,2 miliarde de euro în 2027. Acestea se vor îndrepta către Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și pentru Instrumentul de Management al Frontierelor și Vizelor.

Cele mai mari alocări

Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 75,8 miliarde de euro, este destinată politicilor de coeziune, reziliență și valori.

Pentru resurse naturale și mediu sunt prevăzute peste 57,2 miliarde de euro, inclusiv plăți directe și sprijin pentru agricultură.

Politicile privind piața unică, inovarea și digitalizarea ar urma să primească aproape 22 de miliarde de euro.

Pentru vecinătate și relații externe sunt alocate circa 15,5 miliarde de euro, iar pentru securitate și apărare peste 3 miliarde de euro.

Bugetul include și 1,15 miliarde de euro pentru împrumutul de sprijin destinat Ucrainei.

Urmează negocierile finale

Propunerea Comisiei va fi analizată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.

Bugetul anual pentru 2027 trebuie aprobat până la sfârșitul anului 2026.

Acesta va fi ultimul buget adoptat în cadrul actualului exercițiu financiar multianual, înaintea intrării în vigoare a noului cadru bugetar pentru perioada 2028-2034.

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