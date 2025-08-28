Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova

Informația a fost confirmată de avocatul său, Lucian Rogac, care a menționat că decizia reprezintă o etapă firească în procesul de trimitere a fostului lider democrat în Republica Moldova, titrează NewsMaker.md.

Vladimir Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova – decizia instanței din Atena

Avocatul Lucian Rogac a precizat că instanța elenă a luat hotărârea după ce Plahotniuc și-a dat acordul pentru a fi extrădat. Următoarea etapă aparține ministerelor Justiției din Grecia și Republica Moldova, care trebuie să finalizeze procedurile tehnice și logistice necesare. „De acum încolo, domnul Plahotniuc urmează să se apere în fața instanțelor din Republica Moldova și să încerce să-și dovedească nevinovăția”, a declarat apărătorul său.

Fostul politician a fost reținut pe 22 iulie pe aeroportul din Atena, alături de fostul deputat democrat Constantin Țuțu. Cei doi urmau să zboare în Dubai, însă au fost opriți de autorități. În urma perchezițiilor efectuate la vila de lux pe care o închiriau în Elveția, polițiștii au descoperit zeci de acte false, sume mari de bani în diferite valute și obiecte de lux.

Cererile de extrădare pentru Vladimir Plahotniuc

Republica Moldova și Federația Rusă au solicitat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Până în prezent, autoritățile de la Chișinău au depus trei cereri oficiale: pe 24 iulie, 4 august și 8 august. Prima a fost aprobată de Curtea de Apel din Atena pe 13 august, iar cea de-a doua a primit undă verde pe 28 august. Totuși, hotărârea finală privind extrădarea aparține Ministerului Justiției din Grecia.