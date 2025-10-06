Curtea Supremă a SUA: Pregatire pentru războaie culturale cu o serie de cazuri legate de LGBT, arme și rasă

Primul dintre acestea va fi judecat în a doua zi a mandatului. Marți sunt programate dezbateri privind legalitatea unei legi din Colorado, susținută de democrați, care interzice „terapia de conversie” menită să schimbe orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane. Administrația președintelui republican Donald Trump susține consilierul profesional creștin care a contestat legea, potrivit Reuters.

Curtea, care are o majoritate conservatoare de 6-3, în timpul ultimului său mandat, care s-a încheiat în iunie, a menținut interdicția susținută de republicani din Tennessee privind îngrijirea medicală de afirmare a genului pentru minorii transgender și a permis părinților să-și țină copiii departe de ore când se citesc cărți cu personaje LGBT. Acționând în regim de urgență, a permis, de asemenea, interdicția lui Trump privind persoanele transgender în armată.

Reclamanta din cazul Colorado a contestat legea statului ca fiind o încălcare a protecțiilor Primului Amendament al Constituției SUA împotriva restricționării libertății de exprimare de către guvern, afirmând că aceasta cenzurează în mod ilegal comunicarea cu clienții. În timp ce instanțele inferioare au menținut măsura, se așteaptă ca argumentul Primului Amendament să găsească un public receptiv în rândul judecătorilor conservatori ai Curții Supreme.

În ultimii ani, Curtea Supremă a decis în favoarea reclamanților creștini

Aceștia au contestat măsurile statale antidiscriminare din Colorado.

Legea din Colorado supune profesioniștii din domeniul sănătății mintale unor măsuri disciplinare dacă efectuează asupra copiilor orice tratament care „încearcă sau pretinde să schimbe orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane”, chiar și atunci când clientul solicită tratamentul și dorește această schimbare.

Procurorul general democrat al statului Colorado, Phil Weiser, a declarat într-un document depus la tribunal că terapia de conversie este asociată cu o creștere a depresiei și a tentativelor de suicid și că „Primul Amendament permite statelor să reglementeze în mod rezonabil conduita profesională pentru a proteja pacienții de tratamente sub standard, chiar și atunci când această reglementare îngreunează în mod incidental libertatea de exprimare”.