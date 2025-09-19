„Dacă îi dai un deget, îți ia toată mâna”: Trimisul special al lui Trump explică de ce este periculos să faci concesii lui Putin

Într-un interviu pentru The Telegraph, Kellogg a declarat că o victorie a Moscovei în Ucraina l-ar încuraja pe Putin să atace, în viitor, un stat membru al NATO.

Întrebat despre remarca fostului vicepreședinte american Mike Pence, care a susținut săptămâna trecută că o preluare a Ucrainei de către Rusia ar fi urmată de un atac asupra unui aliat NATO, Kellogg a împărtășit aceeași părere.

„Absolut. Trebuie să-l priviți pe Putin și Rusia ca pe o putere expansionistă. El vrea să restabilească Imperiul Rus – nu trebuie decât să priviți istoria. Dacă îi dai un deget, îți va lua toată mâna”, a fost răspunsul său.

„Istoria nu se repetă, dar cu siguranță rimează”

Trimisul special al lui Trump pentru Ucraina a făcut și o paralelă între situația actuală și perioada dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial.

„În 1938, la München, Hitler a spus că vrea doar Sudetenlandul (o regiune istorică din fosta Cehoslovacie – n.r.). Apoi Renania, apoi Polonia, apoi am intrat în al Doilea Război Mondial. Istoria nu se repetă, dar cu siguranță rimează. Exact asta se întâmplă aici cu Ucraina. Trebuie să-l oprim [pe Putin] acum”, a mai spus Kellogg.

Joc cu bătaie lungă și armistițiu înaintea negocierilor de pace

Emisarul special al lui Trump pentru Ucraina are viziunea diferită față de președintele american în privința încheierii războiului, spunând că preferă să se ajungă la un armistițiu înainte de negocierile detaliate de pace.

„Fără un armistițiu, este foarte greu să se ajungă la pace. Problema este că Putin crede că este pe cale să câștige, așa că nu va fi de acord cu pacea încă. (…) Eu prefer să se oprească mai întâi focurile, deoarece odată ce se opresc, este greu să le reîncepi”, a spus generalul Kellogg.

Acesta a transmis și un îndemn Ucrainei: să adopte o perspectivă pe termen lung. „Uneori, realitatea pe termen scurt nu corespunde obiectivului vostru. Poate că acum trebuie să recunoașteți teritoriul ocupat, dar pe termen lung, acesta poate fi recuperat. Jucați pe termen lung”, este îndemnul lui Kellogg.