Danemarca înăsprește controalele asupra petrolierelor pentru a contracara flota din umbră a Rusiei

Danemarca va intensifica verificările petrolierelelor care trec prin apele sale teritoriale, ca parte a eforturilor europene de a contracara „flota din umbră” folosită de Rusia pentru a evita sancțiunile internaționale, a anunțat luni guvernul de la Copenhaga.

Decizia vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, pe 28 septembrie, că această flotă este folosită nu doar pentru transport ilegal de petrol, ci și pentru „lansarea și controlul” dronelor care atacă orașe europene.

Noile măsuri se vor concentra pe navele mai vechi, considerate vulnerabile și periculoase pentru mediu din cauza stării precare de întreținere, scrie Kyiv Independent.

„Multe dintre aceste petroliere vechi și nesigure navighează anual prin apele daneze și reprezintă un risc serios pentru mediul marin”, a declarat ministrul Mediului, Magnus Heunicke.

„De aceea, întărim controalele pentru a acționa mai eficient împotriva flotei ruse din umbră.”

Ministrul Industriei și Comerțului, Morten Bodskov, a afirmat că măsura face parte dintr-un efort mai amplu de a limita „mașina de război” a președintelui rus Vladimir Putin.

„Folosim toate instrumentele pe care le avem. Știm din inspecțiile de la Skagen că multe dintre aceste nave sunt uzate, iar autoritățile noastre intensifică verificările pentru a proteja Danemarca și apele daneze”, a spus el.

Administrația Maritimă Daneză, împreună cu Agenția pentru Protecția Mediului, vor efectua mai multe inspecții pentru a verifica respectarea standardelor internaționale de siguranță și protecție a mediului.

Datele obținute ar putea fi partajate cu parteneri internaționali pentru identificarea și sancționarea navelor suspecte.