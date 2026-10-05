Danemarca investighează un „incident grav de securitate”: Datele a milioane de oameni au fost accesate

Printre informațiile care au putut fi consultate se numără nume, adrese și date de asigurări sociale.

Ministerul danez responsabil pentru digitalizare a calificat situația drept un „incident grav de securitate”, potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel.

Accesul unei companii private ar fi fost folosit de persoane necunoscute

Primele informații indică faptul că incidentul nu ar fi fost provocat printr-o spargere directă a sistemului informatic al registrului.

Persoane neidentificate ar fi folosit accesul legitim la sistem de care beneficia o companie privată daneză pentru a efectua interogări în baza de date CPR.

După descoperirea situației, accesul companiei respective la registru a fost blocat.

Autoritățile daneze precizează că, în această etapă a investigației, nu se poate stabili cine se află în spatele accesului neautorizat.

Activitățile neobișnuite au avut loc în septembrie

Administrația Registrului Central al Persoanelor a fost informată pe 2 octombrie despre existența unor activități neobișnuite în sistem, produse în cursul lunii septembrie.

Verificările efectuate ulterior au indicat că persoane neautorizate au reușit să consulte date din registru.

O analiză preliminară arată însă că incidentul nu ar fi afectat numele și adresele persoanelor care au solicitat în mod expres protejarea acestor informații.

Autoritățile au declanșat o verificare aprofundată a securității sistemului, iar investigația se află încă într-o fază incipientă.

Registrul conține date despre aproximativ 11 milioane de persoane

Amploarea incidentului este semnificativă: persoanele necunoscute au avut acces la informații referitoare la aproximativ 8,8 milioane de oameni, în condițiile în care întregul sistem CPR conține date despre circa 11 milioane de persoane.

Numărul este mult mai mare decât populația actuală a Danemarcei, de aproximativ șase milioane de locuitori, deoarece registrul nu îi include doar pe cetățenii care trăiesc în prezent în țară.

În sistem se găsesc și informații referitoare la persoane decedate, precum și la cetățeni care au părăsit Danemarca și locuiesc în străinătate.

Datele care au putut fi accesate includ informații precum numele, adresele și datele de asigurări sociale ale persoanelor înregistrate.

Autoritățile le cer cetățenilor să fie vigilenți

Ministerul danez responsabil pentru digitalizare le-a recomandat cetățenilor să manifeste o atenție sporită în urma incidentului și a indicat existența unei linii de asistență pentru probleme de securitate cibernetică.

Christina Egelund, ministrul danez pentru cercetare, educație și digitalizare, a descris situația drept un „incident grav de securitate”.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cine ar fi putut utiliza accesul companiei private și nici care ar fi fost scopul colectării datelor.

Investigația urmează să stabilească amploarea exactă a incidentului, modul în care a fost folosit accesul legitim la registru și cine se află în spatele operațiunii.