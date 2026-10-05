Prima pagină » Știri externe » Danemarca investighează un „incident grav de securitate”: Datele a milioane de oameni au fost accesate

Danemarca investighează un „incident grav de securitate”: Datele a milioane de oameni au fost accesate

Autoritățile daneze investighează un incident major de securitate după ce persoane necunoscute au obținut acces la informații din Registrul Central al Persoanelor (CPR), fiind vizate date referitoare la aproximativ 8,8 milioane de oameni.
Danemarca investighează un „incident grav de securitate”: Datele a milioane de oameni au fost accesate
Sursă foto: Pexels
Oana Antipa
05 oct. 2026, 11:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Printre informațiile care au putut fi consultate se numără nume, adrese și date de asigurări sociale.

Ministerul danez responsabil pentru digitalizare a calificat situația drept un „incident grav de securitate”, potrivit informațiilor publicate de Der Spiegel.

Accesul unei companii private ar fi fost folosit de persoane necunoscute

Primele informații indică faptul că incidentul nu ar fi fost provocat printr-o spargere directă a sistemului informatic al registrului.

Persoane neidentificate ar fi folosit accesul legitim la sistem de care beneficia o companie privată daneză pentru a efectua interogări în baza de date CPR.

După descoperirea situației, accesul companiei respective la registru a fost blocat.

Autoritățile daneze precizează că, în această etapă a investigației, nu se poate stabili cine se află în spatele accesului neautorizat.

Activitățile neobișnuite au avut loc în septembrie

Administrația Registrului Central al Persoanelor a fost informată pe 2 octombrie despre existența unor activități neobișnuite în sistem, produse în cursul lunii septembrie.

Verificările efectuate ulterior au indicat că persoane neautorizate au reușit să consulte date din registru.

O analiză preliminară arată însă că incidentul nu ar fi afectat numele și adresele persoanelor care au solicitat în mod expres protejarea acestor informații.

Autoritățile au declanșat o verificare aprofundată a securității sistemului, iar investigația se află încă într-o fază incipientă.

Registrul conține date despre aproximativ 11 milioane de persoane

Amploarea incidentului este semnificativă: persoanele necunoscute au avut acces la informații referitoare la aproximativ 8,8 milioane de oameni, în condițiile în care întregul sistem CPR conține date despre circa 11 milioane de persoane.

Numărul este mult mai mare decât populația actuală a Danemarcei, de aproximativ șase milioane de locuitori, deoarece registrul nu îi include doar pe cetățenii care trăiesc în prezent în țară.

În sistem se găsesc și informații referitoare la persoane decedate, precum și la cetățeni care au părăsit Danemarca și locuiesc în străinătate.

Datele care au putut fi accesate includ informații precum numele, adresele și datele de asigurări sociale ale persoanelor înregistrate.

Autoritățile le cer cetățenilor să fie vigilenți

Ministerul danez responsabil pentru digitalizare le-a recomandat cetățenilor să manifeste o atenție sporită în urma incidentului și a indicat existența unei linii de asistență pentru probleme de securitate cibernetică.

Christina Egelund, ministrul danez pentru cercetare, educație și digitalizare, a descris situația drept un „incident grav de securitate”.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat cine ar fi putut utiliza accesul companiei private și nici care ar fi fost scopul colectării datelor.

Investigația urmează să stabilească amploarea exactă a incidentului, modul în care a fost folosit accesul legitim la registru și cine se află în spatele operațiunii.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Autobuzele Otokar de 100 de milioane de euro încep să dispară de pe străzile Bucureștiului. Nici n-au ieșit bine din garanție, că aproape jumătate dintre ele sunt trase pe dreapta, în garajele STB
Gandul
Daiana Prodan a 'DEMASCAT-O' pe Claudia Ion de la Insula Iubirii. De ce ar fi mers în Thailanda, de fapt
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Ce pățește corpul dacă nu bei apă timp de 24, 48 sau 72 de ore. Semnele care arată că deshidratarea devine periculoasă
CSID
Ce mașini vor putea vedea românii la Salonul Auto București 2026. Printre participanți se numără modele Nissan, Subaru, BYD, Leapmotor și un Ford de 456 CP
Promotor