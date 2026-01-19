Prima pagină » Știri externe » Danemarca și Groenlanda propun o misiune NATO în Arctica. Răspunsul lui Mark Rutte

Danemarca și Groenlanda propun o misiune permanentă a NATO în Arctica. NATO va continua să colaboreze cu Danemarca și Groenlanda în domeniul securității, a răspuns secretarul general al alianței, Mark Rutte.
Danemarca și Groenlanda au discutat posibilitatea de a avea o misiune NATO în insulă și în Arctica, a declarat ministrul apărării de la Copenhaga, Troels Lund Poulsen, potrivit Sky News.

Demnitarul a făcut declarația după o întâlnire cu șeful NATO, Mark Rutte, și cu ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt. Întâlnirea a avut loc la Bruxelles.

„Am propus acest lucru. Secretarul general al NATO a luat, de asemenea, act de acest lucru și cred că acum putem, sperăm, să stabilim un cadru pentru modul în care acest lucru poate fi realizat. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu ceea ce am discutat cu guvernul groenlandez”, a spus danezul.

Răspunsul lui Rutte

NATO va continua să colaboreze cu Danemarca și Groenlanda în domeniul securității, a răspuns Mark Rutte

Pe X, Rutte a spus că grupul a discutat „cât de importantă este Arctica – inclusiv Groenlanda – pentru securitatea noastră colectivă”.

Trump nu renunță la Groenlanda

Președintele american Donald Trump a spus în repetate rânduri că SUA sunt obligate să controleze Groenlanda. El a vorbit despre achiziționarea insulei, dar nu a exclus varianta militară. Declarațiile au sporit presiunea asupra localnicilor care refuză autoritatea americană și asupra Danemarcei, care controlează insula. Trump susține că Rusia și China ar putea prelua controlul asupra Arcticii dacă Washingtonul nu o face.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat sâmbătă că va implementa o serie de creșteri tarifare împotriva aliaților europeni până când americanilor li se va permite să cumpere Groenlanda.

Trump a mai transmis că taxa vamală suplimentară de 10% va intra în vigoare la 1 februarie.
Măsura vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Cu excepția Regatului Unit și a Norvegiei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, taxele vamale se vor adăuga la tarifele de 15% deja existente între UE și SUA.

Aceste taxe vor crește la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord care să permită Statelor Unite să cumpere Groenlanda, a precizat Trump în mesajul publicat pe rețeaua Truth Social.

