Datele din pașaportul președintelui sud-coreean, divulgate pe internet. Informațiile a 168 de persoane au fost expuse

Informațiile privind pașapoartele a 168 de persoane, printre care Lee, ofițerii săi de securitate și consilierul pentru securitate națională Wi Sung-lac, au fost publicate pe site la începutul lunii iunie, se arată în raport, potrivit Reuters.

KBS a declarat că a informat Casa Albastră (sediul președinției) după ce a aflat de scurgerea de informații. Biroul a afirmat că investighează problema și intenționează să ia măsuri imediate, potrivit raportului.

Fișierul a fost publicat sub denumirea „lista pasagerilor” cu câteva zile înainte de călătoria lui Lee în Europa, la începutul acestui an, se mai precizează în raport.

Lee a călătorit în Belgia și Italia în luna iunie, precum și în Franța, pentru summitul liderilor Grupului celor Șapte.

Nu este clar cum a fost încărcat fișierul confidențial sau cine l-a descărcat, se arată în raport.