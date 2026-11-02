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Datele din pașaportul președintelui sud-coreean, divulgate pe internet. Informațiile a 168 de persoane au fost expuse

Detaliile pașaportului președintelui sud-coreean Lee Jae Myung și ale unor membri ai personalului său au fost divulgate online într-un fișier publicat în iunie pe un site cu acces plătit, a relatat luni postul de televiziune sud-coreean KBS.
Datele din pașaportul președintelui sud-coreean, divulgate pe internet. Informațiile a 168 de persoane au fost expuse
Sursa: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
02 nov. 2026, 17:39, Știri externe
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Informațiile privind pașapoartele a 168 de persoane, printre care Lee, ofițerii săi de securitate și consilierul pentru securitate națională Wi Sung-lac, au fost publicate pe site la începutul lunii iunie, se arată în raport, potrivit Reuters.

KBS a declarat că a informat Casa Albastră (sediul președinției) după ce a aflat de scurgerea de informații. Biroul a afirmat că investighează problema și intenționează să ia măsuri imediate, potrivit raportului.

Fișierul a fost publicat sub denumirea „lista pasagerilor” cu câteva zile înainte de călătoria lui Lee în Europa, la începutul acestui an, se mai precizează în raport.

Lee a călătorit în Belgia și Italia în luna iunie, precum și în Franța, pentru summitul liderilor Grupului celor Șapte.

Nu este clar cum a fost încărcat fișierul confidențial sau cine l-a descărcat, se arată în raport.

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