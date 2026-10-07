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„Ați primit suma X de la platforma Y”. ANAF despre notificările pentru cei care vând fără factură

Președintele ANAF anunță notificări mai clare pentru cei care încasează bani fără factură: suma, platforma și perioada. Fiscul vede și plățile prin curier.
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Andreea Tobias
07 oct. 2026, 13:42, Economic
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ANAF va modifica notificările trimise contribuabililor și le va spune clar ce sume au încasat, de la cine și când. Măsura îi vizează pe cei care vând fără factură și încasează banii în cont.

Anunțul a fost făcut miercuri de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, în emisiunea „Harta de impact”.

Mesajul va fi de tipul „Ați primit suma X de la platforma Y în perioada Z”, a explicat el.

Scopul este ca oamenii să vină mai repede la ghișeu și să-și depună declarațiile.

Nica a spus că vrea să desființeze mitul potrivit căruia ANAF nu vede banii încasați fără factură.

El a avertizat că Fiscul verifică încasările direct din conturile bancare. Asta include și conturile deschise la bănci care promit carduri pe care ANAF nu le-ar vedea. Nica a făcut aluzie la o bancă celebră, fără să o numească. „Vă vedem”, le-a transmis el celor care cred că scapă de control.

Șeful ANAF a vorbit și despre cei care evită banca și încasează banii prin curier

Potrivit lui, firmele de curierat sunt o sursă permanentă de informații pentru ANAF. Semnătura dată la ridicarea banilor apare în datele pe care Fiscul le obține de la curieri.

România are un sistem declarativ, a amintit Nica. ANAF primește însă informații de la toate statele membre ale UE și de la alți parteneri. De aceea, mulți contribuabili primesc notificări după depunerea declarației unice.

Întrebat dacă notificările vor viza și anii trecuți, Nica a spus că nu este fan al retroactivității. „Vă rog să faceți facturi, că o să vă fie mult mai ușor”, a încheiat el.

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