De la tranșee la pista de competiție: sportivii ucraineni cu amputații participă la o cursă internațională de anduranță

Câțiva veterani de război din Ucraina au participat la o cursă internațională de fitness extrem de solicitantă, desfășurată la Valencia, în Spania.

Cunoscută sub numele de HYROX, competiția combină opt alergări de câte 1 kilometru cu opt antrenamente extrem de solicitante, printre care împingerea saniei, vâslitul, transportul de greutăți și genuflexiuni cu saci de nisip. Sportivii cu amputații au concurat în categoria persoanelor cu dizabilități a evenimentului, potrivit Associated Press.

Unul dintre concurenții ucraineni, Dmytro Bykhovchenko, care și-a pierdut ambele picioare, a terminat traseul, deplasându-se cu scaunul cu rotile pe pistă și coborându-se la sol pentru exercițiile de la sol.

După accident, el a devenit o persoană care-și planifică foarte meticulos intinerariul de zi cu zi. Acesta caută, de obicei, cel mai bun traseu pentru fiecare călătorie, accesul la mașini, precum și disponibilitatea rampelor și a balustradelor sunt toate stabilite în detaliu din timp.

„Sportul îmi face zilele mai ușoare. Din punct de vedere mental și moral, mă ajută cu adevărat să-mi eliberez mintea, să nu mă gândesc la lucrurile rele și, în general, să privesc viața mai pozitiv”, a declarat el într-un interviu acordat Associated Press.

Bykhovchenko și-a pierdut ambele picioare în urmă cu trei ani, în timpul Bătăliei de la Avdiivka, când o dronă rusă a aruncat un exploziv în tranșeea sa. Luptele intense i-au întârziat evacuarea cu câteva ore.

Pentru Bykhovchenko și colegii săi de echipă, printre care se numără veterani cu amputări multiple, finalizarea evenimentului a marcat o etapă importantă în recuperarea lor. De asemenea, a transmis un mesaj mai amplu despre o țară care încă luptă după mai bine de patru ani și jumătate de război.

Un antrenor veteran și-a dedicat timpul sprijinindu-i pe alții ca el

După ce s-a retras din serviciul activ, Tserkovnyy și-a dedicat timpul ajutării veteranilor să se recupereze în urma unor leziuni grave. În Valencia, el stătea lângă Bykhovchenko, strigându-i cuvinte de încurajare în timp ce coechipierul său parcurgea circuitele de antrenament.