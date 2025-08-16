Declarația completă a lui Putin după discuțiile dintre SUA și Rusia din Alaska

Relatăm declarația completă a liderului de la Kremlin:

„V-am rugat să participați la o ședință pentru a vă informa despre rezultatele vizitei delegației noastre în Alaska, Statele Unite.

Aș dori să menționez de la început că vizita a fost oportună și destul de utilă.

Am discutat despre interacțiunile noastre în aproape toate aspectele lor, concentrându-ne, desigur, pe găsirea unei soluții echitabile la criza din Ucraina.

Am avut cu siguranță ocazia să discutăm despre originile și cauzele acestei crize, ceea ce am și făcut. Eliminarea acestor cauze fundamentale trebuie să stea la baza soluționării.

Nu am mai avut discuții directe la acest nivel de mult timp. Permiteți-mi să repet: am avut ocazia să ne exprimăm poziția într-o manieră calmă și detaliată.

Respectăm cu siguranță poziția administrației americane, care dorește încetarea ostilităților cât mai curând posibil. La fel și noi, și dorim să mergem mai departe cu soluționarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice.

Discuția a fost foarte sinceră și substanțială, ceea ce, în opinia mea, ne apropie de luarea deciziilor necesare.

Acum vă voi prezenta o imagine de ansamblu detaliată a discuției. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră, dacă aveți.”, a conchis Putin.