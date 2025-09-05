Demisii în lanț în guvernul britanic condus de Keir Starmer: Vicepremierul și ministrul investițiilor își părăsesc funcțiile

Guvernul laburist condus de Keir Starmer este pus în dificultate după două demisii majore într-o singură zi. Vicepremierul Angela Rayner și ministrul investițiilor Poppy Gustafsson și-au anunțat plecările, pe fondul unor controverse și tensiuni interne.

Evenimentele vin cu doar câteva săptămâni înaintea unui summit internațional, unde lideri de afaceri și investitori din întreaga lume sunt așteptați la Londra pentru a asculta oferta economică a Marii Britanii, potrivit Politico.

Nereguli fiscale: vicepremierul și-a asumat greșeala și a demisionat

Angela Rayner, una dintre cele mai proeminente figuri din Partidul Laburist, care ocupa și funcția de secretar de stat pentru Locuințe și Comunități, a fost nevoită să demisioneze în urma unei anchete etice care a constatat nereguli fiscale legate de o proprietate achiziționată în Hove.

Potrivit anchetei, Rayner a declarat că acea proprietate era reședința sa principală, ceea ce i-a permis să plătească un impozit redus la momentul achiziției. Ulterior, au apărut dovezi că nu a locuit acolo în mod permanent, ceea ce ar fi schimbat regimul fiscal aplicabil. Diferența de impozit estimată a fost de aproximativ 40.000 de lire.

Deși a cooperat cu anchetatorii, iar ancheta nu a concluzionat că a acționat cu rea-credință, s-a considerat că a încălcat codul ministerial prin faptul că nu a cerut consiliere fiscală specializată într-o situație complexă. Decizia ei de a pleca a fost considerată inevitabilă: „Ea și-a recunoscut greșeala de a nu solicita consultanță fiscală specializată și și-a asumat întreaga responsabilitate”, a notat Reuters.

Ministrul investițiilor pleacă din cauza birocrației

La doar câteva ore distanță și la mai puțin de un an de la numirea sa, ministrul britanic al investițiilor, Poppy Gustafsson, și-a anunțat demisia. Cofondatoare a companiei de cybersecurity Darktrace (specializată în utilizarea inteligenței artificiale pentru a detecta și răspunde atacurilor informatice în timp real), Gustafsson a fost adusă în guvern ca parte a unei strategii de atragere a investitorilor globali în Regatul Unit.

Surse apropiate poziției sale au declarat că „a fost mai degrabă decizia ei, decât o demitere”, sugerând că plecarea a fost voluntară, nu impusă. Potrivit Financial Times, ea întâmpinase dificultăți în adaptarea la mediul guvernamental, perceput ca fiind birocratic și lent, ceea ce i-a limitat influența reală asupra procesului decizional.

Cabinetul Starmer, tot mai instabil

Șefa investițiilor britanice a fost vizibil absentă la summitul Great Futures, desfășurat joi la Londra, în prezența unei delegații importante din Arabia Saudită, unde miniștrii au anunțat o nouă serie de investiții. Absența sa a venit pe fondul unor semnale tot mai clare ale retragerii, confirmate și de un lobbyist britanic, care a declarat că echipa ei încetase să mai răspundă de peste o săptămână la inițiative legate de relația cu investitori majori.

Politico notează și că numirea rapidă a lui Gustafsson în Camera Lorzilor, necesară pentru a-i permite ocuparea postului ministerial, a fost criticată din cauza implicării sale anterioare în două cazuri complexe de fraudă, deși ea nu a fost acuzată direct în niciunul dintre ele.

În ultimele zece luni, cabinetul condus de Keir Starmer a înregistrat mai multe plecări controversate, iar criza de personal de la vârful guvernului ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea de a livra promisiunile din campania electorală.