Keir Starmer este acuzat că îşi îndepărtează ultimii aliaţi progresişti

Conform The Guardian, premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a declanşat o nouă reorganizare a echipei sale de la Downing Street, care a dus la plecarea unora dintre ultimii săi aliaţi progresişti.

Mişcarea are scopul de a-i conferi mai mult control lui Darren Jones, noul secretar-şef al premierului, considerat acum mâna sa dreaptă în guvern.

Reorganizarea vizează principalele unităţi de politici şi implementare ale executivului, cu intenţia de a eficientiza procesul decizional şi de a recentra priorităţile guvernamentale.

Totuşi, schimbările au dus la plecarea a două consiliere considerate apropiate de aripa progresistă a Partidului Laburist, Carys Roberts şi Muneera Lula.

Deşi li s-au oferit noi poziţii, ambele au refuzat, considerând că rolurile lor ar fi fost marginalizate.

În locul lor au fost aduşi mai mulţi consilieri asociaţi cu Institutul Tony Blair, printre care Axel Heitmueller şi Harvey Redgrave, acesta din urmă preluând conducerea unităţii de politici publice.

De asemenea, fostul consilier al Theresei May, Toby Lloyd, urmează să se ocupe de politici de locuire şi infrastructură.

Surse din Downing Street susţin că reconfigurarea urmăreşte consolidarea controlului tehnocraţilor asupra guvernului, în detrimentul figurilor cu profil politic puternic.

Criticii afirmă însă că este vorba despre o „epurare progresistă” şi că în echipa premierului rămân din ce în ce mai puţine femei.

Aliaţii lui Starmer neagă acuzaţiile, subliniind că direcţia guvernului rămâne una progresistă şi amintind discursul recent al premierului, în care a respins atacurile populiste ale liderului Reform UK, Nigel Farage.