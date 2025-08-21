Democraţii din California vor vota o nouă hartă a Congresului pentru a contracara Texasul

Noua hartă a circumscripţiilor electorale pentru Congres va fi supusă votului alegătorilor în noiembrie şi ar crea cinci locuri în plus pentru partidul lor, ca răspuns direct la impunerea de către membrii republicani ai Camerei Reprezentanţilor din Texas a unei noi hărţi alegătorilor din statul lor, la îndemnul preşedintelui Donald Trump.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a elaborat această strategie riscantă ca răspuns la politica riscantă a lui Trump în Texas, unde adoptarea de către Senatul statului controlat de republicani şi semnarea de către guvernatorul republican Greg Abbott sunt acum tot ce este necesar pentru ca hărţile să devină oficiale.

California, în schimb, are o comisie independentă şi numai o măsură electorală aprobată de alegători poate anula harta actuală.