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Dezinformare cu ajutorul ChatGPT. Operațiuni atribuite unor ruși și iranieni au ajuns în presă și au provocat reacții politice

OpenAI a blocat conturi asociate unor operatori din Rusia și Iran, după ce a descoperit că ChatGPT era folosit în campanii de influență desfășurate în mai multe țări. Unele informații false au ajuns în presă și au provocat inclusiv reacția unui europarlamentar.
Dezinformare cu ajutorul ChatGPT. Operațiuni atribuite unor ruși și iranieni au ajuns în presă și au provocat reacții politice
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 oct. 2026, 08:20, Știri externe
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OpenAI a anunțat joi că a identificat și blocat conturi din Rusia și Iran care utilizau instrumentele sale de inteligență artificială pentru operațiuni de influență în mai multe țări, relatează NPR.

Potrivit companiei, operatorii au reușit să introducă informații false în publicații și, într-un caz, să provoace reacția unui membru al Parlamentului European. Descoperirile au fost făcute inclusiv pe baza rapoartelor interne redactate de aceștia cu ajutorul ChatGPT.

OpenAI a constatat că operațiunile care urmăreau publicarea unor informații false în instituții media consacrate aveau un impact mai mare decât cele bazate pe distribuirea mesajelor prin conturi false de pe rețelele sociale.

Rusia a folosit ChatGPT în campanii împotriva Ucrainei

Operațiunile rusești au vizat în special țări din America Latină și au urmărit diminuarea sprijinului pentru Ucraina, dar și influențarea politicii locale.

Potrivit OpenAI, operatorii ruși foloseau ChatGPT în principal pentru redactarea rapoartelor destinate superiorilor, în care prezentau activitățile desfășurate și rezultatele obținute.

Într-una dintre campanii, aceștia au pretins că reprezintă o autoritate regională din domeniul educației din Peru și au determinat unele școli să organizeze activități despre Ucraina în care era prezentată figura controversată a lui Stepan Bandera.

Bandera este admirat de unii naționaliști pentru rolul său în lupta pentru independența Ucrainei, dar este condamnat de alții, inclusiv din Polonia, pentru colaborarea mișcării sale cu naziștii și uciderea unor polonezi și evrei.

Evenimentul organizat într-o școală peruană a fost relatat ulterior de presa poloneză, determinând un europarlamentar polonez de extremă dreapta să propună interzicerea accesului în țară al persoanelor care își exprimă susținerea pentru Bandera.

„Astfel, falsul creat de ruși a exploatat tensiunile istorice dintre ucraineni și polonezi și, în același timp, le-a alimentat”, a transmis OpenAI.

Compania a mai descoperit că operatorii ruși ar fi administrat un fals centru de cercetare în America Latină, recrutând cercetători care nu cunoșteau adevăratul scop al activităților lor.

Iranienii au publicat aproape 100 de articole sub identități false

Spre deosebire de operatorii ruși, care foloseau ChatGPT mai ales pentru rapoarte interne, cei iranieni utilizau inteligența artificială pentru redactarea și distribuirea de articole în persană și engleză.

Campania s-a concentrat în principal asupra războiului dintre Statele Unite și Iran și, într-o măsură mai mică, asupra politicii americane.

Potrivit OpenAI, operatorii au creat șapte identități fictive de autori, sub care au propus și publicat aproape 100 de articole în diverse publicații din lume.

Printre platformele care au găzduit materialele se numără site-ul american Daily Kos și publicația britanică Middle East Monitor.

Conform NBC News, Middle East Monitor a publicat cel puțin 21 de articole semnate de patru autori fictivi. Ulterior, publicația a eliminat paginile acestora.

OpenAI a precizat că activitatea operatorilor iranieni părea compatibilă cu cea a unei organizații comerciale care desfășura campanii de influență contra cost, însă nu a putut identifica entitatea din spatele operațiunii.

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