Disney deschide „Regatul de Gheață” la Paris

World of Frozen, un ținut captivant inspirat din franciza animată de succes, s-a deschis duminică ca piesă centrală a unei transformări de 2 miliarde de euro la Disneyland Paris, potrivit AP.

Transformarea redenumește unul dintre cele două parcuri tematice din complexul Disneyland Paris din Walt Disney Studios Park în Disney Adventure World. Inaugurarea a atras-o pe Penélope Cruz , Naomi Campbell și Teyana Taylor.

Este cea mai mare extindere din istoria de 34 de ani a Disneyland Paris și un nod dintr-un proiect global de aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru parcurile, stațiunile și liniile de croazieră Disney.

Este, de asemenea, prima scenă internațională majoră pentru Josh D’Amaro, care a preluat funcția de director executiv al Disney pe 18 martie – cu doar 11 zile înainte de deschiderea porților din Franța – după aproape trei decenii în divizia de parcuri tematice a companiei.

Afacerea cu parcuri și experiențe a generat aproximativ 57% din venitul operațional al segmentului de 17,5 miliarde de dolari al companiei anul trecut, forța pe care observatorii o consideră a fi propulsată de D’Amaro de la funcția de șef al parcurilor la funcția de birou de la colț.

„Reagatul” de la Disney recreează atmosfera norvegiană

Terenul recreează orașul Arendelle în jurul unei lagune, cu clădirile sale din lemn pictate în pasteluri scandinave estompate, cu fațade împodobite cu rozmarin, o artă decorativă tradițională norvegiană.

În centru se află Frozen Ever After, o plimbare cu barca cu animatronică de ultimă generație și efecte de proiecție imersive.

Oaspeții se pot întâlni cu Anna și Elsa în interiorul Castelului Arendelle, pot purta o conversație cu un pui de trol receptiv pe nume Mossy, care le răspunde și pot urmări o sărbătoare pe lagună numită Festivalul Florilor de Zăpadă, cu un cântec original.