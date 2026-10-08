Doi letoni, arestați după ce ar fi încercat să se infiltreze într-o bază militară din Anglia

Baza militară Molesworth din provincia Cambridgeshire, din sud-estul Angliei este folosită de trupe NATO, dar și serviciile de informații militare ale SUA, potrivit Sky News.

Cei doi bărbați au fost reținuți, joi, la primele ore ale dimineții. Aceștia au vârste de 36 și 32 de ani.

Ambii sunt cetățeni letoni care locuiesc în Marea Britanie, potrivit Poliției Metropolitane.

Prezența unor civili la bază a fost semnalată de Poliția Ministerului Apărării (MDP) încă de miercuri noapte, la ora 22:00, când în cadrul unor patrule de securitate, polițiștii au descoperit o mașină abandonată. De asemenea, a fost descoperită o mică breșă în gardul de securitate.

Câteva ore mai târziu, joi, în jurul orei 2:00 dimineața, cei doi bărbați au fost găsiți și arestați. Ambii bărbați se află în continuare în custodia poliției, fiind interogați de anchetatori.

Cei doi au fost arestați inițial sub suspiciunea de intrare ilegală într-o zonă interzisă și de distrugere, fiind duși la o secție de poliție din Cambridgeshire.

Baza militară Molesworth găzduiește un centru de informații al NATO, precum și centrele de operațiuni de informații ale SUA pentru Europa și Africa, potrivit site-ului CIA.

Acest centru de informații al NATO oferă sprijin Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentului Aliat pentru Operațiuni, fiind responsabil de planificarea și executarea operațiunilor NATO.

La fața locului a fost instituit un cordon de securitate, care a afectat drumurile din apropiere, dar acesta a fost ridicat între timp, după ce „nu s-a găsit nimic îngrijorător”, a declarat poliției britanice.

Poliția desfășoară, însă, în cadrul anchetei, percheziții la două locuințe din orașul Peterborough.