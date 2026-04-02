Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel în sondaje de la începutul celui de-al doilea mandat

Pe 28 februarie, Donald Trump visa, fără îndoială, la o ofensivă fulgerătoare. Încă o mișcare de putere pentru a-și asigura râvnitul Premiu Nobel pentru Pace și, prin urmare, o victorie răsunătoare înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie 2026. Dar președintele american s-ar putea să fi mers prea departe, relatează Le Figaro.

Conform agregatorului american de sondaje RealClearPolling, popularitatea sa în rândul alegătorilor americani nu a fost niciodată atât de scăzută. La 1 aprilie, aproape șase din zece americani (56,7%) au declarat că dezaprobă politicile președintelui lor, în timp ce doar 41,1% au declarat că le aprobă. La 10 ianuarie, 52,7% dintre americani nu erau de acord cu politicile sale. Deși un astfel de nivel de nemulțumire fusese deja atins de mai multe ori în timpul primului său mandat, aceasta este prima dată de la revenirea sa la putere în ianuarie 2025.

Această scădere nu este o coincidență: potrivit unui sondaj realizat de centrul american de cercetare Pew Research Center, decizia președintelui american de a ataca Iranul – care a dus în mod notabil la o creștere a prețurilor la benzină în Statele Unite în ultimele zile – este deosebit de nepopulară în țară. Într-adevăr, 61% dintre respondenți dezaprobă modul în care Donald Trump a gestionat conflictul, în timp ce 37% sunt mulțumiți. În ceea ce privește justificarea deciziei inițiale de a recurge la forța militară, balanța este similară: 59% nu sunt de acord, comparativ cu 38% în favoarea intervenției. „Și, într-un raport de aproape doi la unu, mai mulți respondenți cred că acțiunea militară nu merge bine (45%) decât cred că merge extrem de bine sau foarte bine (25%”, specifică centrul de cercetare.

Trump rămâne popular printre republicani

Pe de altă parte, Donald Trump pare să nu fi pierdut sprijinul bazei sale electorale. Deși republicanii au votat pentru un președinte cunoscut pentru poziția sa non-intervenționistă, care a criticat ani de zile abordarea de „polițist mondial” a predecesorilor săi, 71% cred acum că Statele Unite au luat decizia corectă atacând Iranul. Și aproape tot atât de mulți (69%) aprobă modul în care a gestionat conflictul. Aceste cifre sunt însă în mod clar condiționate de angajamentul lui Trump de a pune capăt rapid războiului: majoritatea republicanilor (58%) se așteaptă ca războiul să se încheie în următoarele șase luni.

În schimb, 68% dintre democrați cred că războiul va continua timp de șase luni sau mai mult, iar 40% consideră că va continua și peste un an. Acest lucru ar putea contribui la sprijinul mai slab al acestui segment al populației pentru acțiunile președintelui SUA în Orientul Mijlociu: conform datelor centrului de cercetare, democrații dezaprobă în mare parte modul în care Trump a gestionat conflictul (90%) și cred că Statele Unite au luat decizia greșită atacând Iranul (88%).

Donald Trump este foarte conștient de acest lucru: în ultimele zile, președintele american a afirmat în repetate rânduri că numeroase obiective americane au fost atinse, că a avut loc o „schimbare de regim” chiar dacă mullahii sunt încă la putere. Cu toate acestea, el nu a stabilit un calendar clar, nici măcar în discursul său adresat națiunii de miercuri,1 aprilie.