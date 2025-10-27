Prima pagină » Știri externe » Donald Trump confirmă o potențială reconciliere cu Elon Musk

Președintele american, Donald Trump a confirmat că a reluat contactul cu miliardarul Elon Musk după câteva luni marcate de atacuri și dispute, anunță Politico.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Musk și Trump în Biroul Oval, februarie 2025
Radu Mocanu
27 oct. 2025, 15:17, Știri externe

Luni, la bordul Air Force One, președintele american a spus că relația dintre cei doi este una „bună”. „A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost. Dar îmi place de Elon și bănuiesc că îmi va plăcea mereu”, a zis Trump.

Cei doi s-au reîntâlnit luna trecută în Arizona, la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk.

Afirmațiile marchează o detensionare a relației dintre cei doi, după ce miliardarul a sugerat că ar putea sprijini candidați rivali republicanilor sau chiar înființa un nou partid.

Aparenta conciliere ar putea avea implicații financiare în perspectiva alegerilor intermediare din 2026 și generale din 2028.

Relația dintre cei doi a început să se deterioreze după ce Elon Musk a criticat „Legea Mare și Frumoasă” a președintelui Trump.