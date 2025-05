Donald Tusk, premierul Poloniei, despre vizita lui George Simion în țară: Rusia este fericită, totul este clar / Cum a reacționat liderul AUR

Mesajul a fost trimis pe platforma X.

„Rusia este fericită. Nawrocki şi omologul său român pro-rus, George Simion, pe o scenă cu cinci zile înainte de alegerile prezidenţiale din Polonia şi România. Totul e clar”, a scris Donald Tusk.

Liderul AUR, George Simion, a mers marţi în Polonia, pentru a prticipa la mitingul candidatului naţionalist la preşedinţie, Karol Nawrocki.

La scurt timp, candidatul la prezidențiale George Simion, a reacționat printr-o postare pe platofrma X. Acesta a publicat o fotgrafie în care apar Donald Tusk și Vladimir Putin, însoțită de textul: „În această fotografie este omul lui Putin în Polonia. Întreaga Europă știe asta. Nimeni nu mai crede minciunile și ipocrizia ta, Donald!”.

In this photo is Putin’s man in Poland.

The whole of Europe knows it.

Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald! pic.twitter.com/KCT91bLt3F

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 13, 2025