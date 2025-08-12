Polonia expulzează 57 de ucraineni după revolte la concert. Tusk avertizează asupra ostilității

Polonia a decis expulzarea a 63 de persoane, majoritatea ucraineni, după violențele izbucnite la un concert în Varșovia, a anunțat premierul Donald Tusk. Incidentul a stârnit controverse și tensiuni legate de simboluri istorice sensibile în relațiile polono-ucrainene, potrivit The Kyiv Independent.

Poliția poloneză a reținut peste 100 de persoane în weekend, după un concert susținut pe 9 august de rapperul belarus Max Korzh, la Stadionul Național din Varșovia.

Concertul s-a transformat în haos după ce participanții au început să se bată cu agenții de pază. Majoritatea celor reținuți urmează să fie acuzați de agresiune, pătrundere ilegală și posesie de droguri.

O controversă majoră a fost stârnită de prezența unui participant care a afișat un drapel negru-roșu, asociat în mod obișnuit cu Armata Insurecțională Ucraineană (UPA) din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

UPA, brațul armat al Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN), a fost o organizație de gherilă care a luptat pentru independența Ucrainei împotriva Uniunii Sovietice, Germaniei naziste și mișcărilor de rezistență poloneze.

În Polonia, organizația este în principal asociată cu masacrul a zeci de mii de polonezi care trăiau în regiunea Volînia, astăzi parte a Ucrainei occidentale, între 1943 și 1944.

Mii de ucraineni au fost uciși în represalii, aceste masacre rămânând unul dintre cele mai dureroase capitole din istoria comună polono-ucraineană. În ultimii ani, aceste resentimente istorice au avut un rol tot mai important în relațiile dintre cele două țări, chiar dacă Varșovia susține Kievul împotriva invaziei ruse.

Potrivit istoricilor, drapelul negru-roșu este de fapt anterior UPA. Astăzi, în Ucraina, este folosit frecvent ca simbol al rezistenței împotriva agresiunii ruse și este adesea afișat de soldați împreună cu drapelul național albastru-galben.

La o ședință de Guvern după revolte, Donald Tusk a declarat că „au fost inițiate proceduri împotriva a 63 de persoane pentru a părăsi țara”. Potrivit prim-ministrului, „au avut loc revolte, acte de agresiune și, probabil, provocări” pe stadion.