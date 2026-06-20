Două trenuri s-au ciocnit lângă Londra. Mecanicul a murit, zeci de pasageri, răniți grav

Ambele trenuri se îndreptau spre sud, către gara St. Pancras din Londra, când s-au ciocnit în afara orașului Bedford, în jurul orei 17:15, conform informațiilor de pe site-urile de urmărire a căilor ferate, relatează AP.

Serviciile de urgență au desfășurat la fața locului o serie de resurse, inclusiv o ambulanță aeriană și o echipă de intervenție în caz de incident periculos din partea Serviciului de Ambulanță East of England.

„Știm că mai multe persoane au fost rănite și, din păcate, o persoană a decedat”, a declarat poliția într-un comunicat. „A fost declarat un incident major, iar ofițerii continuă să intervină la fața locului alături de colegii de la Poliția din Bedfordshire și de la Serviciile locale de Pompieri, Salvare și Ambulanță.”

11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav

Serviciul de Ambulanță din Estul Angliei a declarat ulterior că 11 persoane au suferit răni foarte grave, 22 au fost rănite grav și 56 au avut răni minore.

Eddie Dempsey, secretarul general al Sindicatului Național al Lucrătorilor Feroviari, Maritimi și din Transporturi, a declarat că victima este un mecanic de locomotivă.