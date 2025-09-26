Dronă ucraineană lovește rafinăria de petrol Afipsky din regiunea rusă Krasnodar

Rafinăria de petrol Afipsky, situată la aproximativ 200 de kilometri de linia frontului, a fost lovită de o dronă ucraineană în cursul nopții de joi spre vineri, au transmis oficiali ruși.

Conform centrului operațional al regiunii Krasnodar, resturi ale dronei au căzut peste una dintre unitățile rafinăriei, declanșând un incendiu pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați, stins rapid de echipele de intervenție.

Autoritățile ruse susțin că nu au existat victime și nici pagube majore la infrastructură, informații care nu au putut fi însă verificate independent.

Armata ucraineană nu a comentat deocamdată incidentul, dar atacul se înscrie în campania de lovituri asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei, menită să reducă veniturile care susțin invazia asupra Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

Rafinăria Afipsky procesează anual aproximativ 6,25 milioane de tone de petrol, echivalentul a 2,1% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei și este un punct strategic pentru alimentarea cu motorină și combustibil de aviație a trupelor ruse.

Potrivit Financial Times, din august 2025, drone ucrainene au atacat 16 dintre cele 38 de rafinării ruse, reducând capacitatea totală de rafinare a țării cu peste un milion de barili pe zi și coborând exporturile sub nivelul anterior războiului.