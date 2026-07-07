După 19 ani, Hamas se oferă să predea autoritatea în Gaza administrației palestiniene susținute de SUA

Deși a anunțat că este pregătită să predea responsabilitatea de securitate în cadrul unui proces de tranziție, declarația Hamas nu a inclus nicio promisiune de dezarmare unilaterală, așa cum au cerut Israelul și SUA, potrivit The Guardian.

Hamas s-a oferit să transfere guvernarea Administrației interimare palestiniene, cunoscută sub numele de Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), a fost împiedicată de Israel să intre în Gaza încă de la înființarea sa în ianuarie, ca parte a unui armistițiului negociat de SUA, în septembrie anul trecut.

Analiștii au afirmat că anunțul dat de Hamas a fost în mare parte, o manevră simbolică menită să relanseze un proces de pace blocat, care a împiedicat reconstrucția și ajutorul umanitar pentru cei 2,1 milioane de civili din Gaza.

Analiștii au mai precizat că mișcarea de dizolvare a conducerii din Gaza a fost concepută pentru a contracara propunerile Israelului de a limita ajutorul umanitar, reconstrucția și guvernarea NCAG în Gaza, acolo unde satele din aproximativ 60% din teritoriul fâșiei se află sub controlul direct al armatei israeliene.

Șeful Hamas și-a anunțat demisia

Luni, în cadrul conferinței de presă, desfășurate în fața spitalului al-Aqsa Martyrs din Gaza, șeful administrației Hamas, Mohammed al-Farra, a precizat că gruparea va înceta imediat conducerea politică a Fâșiei Gaza, însă funcționarii publici și angajații din sectorul public își vor păstra posturile, continuând exercitarea atribuțiilor până la sosirea NCAG.

„După ce m-am asigurat că toate pregătirile necesare pentru predarea sistemului guvernamental din Fâșia Gaza au fost finalizate, îmi prezint prin prezenta demisia din funcțiile de președinte al comitetului de monitorizare a activității guvernamentale din Fâșia Gaza și de președinte al comitetului guvernamental de urgență”, a scris al-Farra, referindu-se la două titluri diferite pe care Hamas le-a adoptat pentru guvernul său din Gaza de la preluarea completă a puterii în 2007.

Purtătorul de cuvânt al Hamas a precizat că organizația militantă nu va mai fi la conducerea Fâșiei: „Hamas a făcut un nou pas în sensul că nu va mai fi la conducerea Fâșiei Gaza, pentru a elimina orice pretext pentru ocupație, care își continuă agresiunea și războiul de exterminare”, a declarat pentru AFP Hazem Qassem.

Comitetul palestinian, pregătit să prea sarcina. Israel complică povestea

Președintele NCAG – comitetul palestinian care a fost înființat la propunerea Consiliului Păcii al SUA, după armistițiul de anul trecut din Gaza – Ali Shaath, a scris, luni, pe rețelele sociale că acest comitet este „pe deplin pregătit să-și asume responsabilitățile la nivel național de îndată ce vor fi disponibile resursele și capacitățile necesare”.

Cu toate acestea, instalarea NCAG la putere în Gaza este încă o variantă îndepărtată. Celor 13 membri ai săi, în mare parte profesioniști palestinieni de renume, li spa interzis accesul în Gaza de către guvernul israelian condus de Netanyahu. Aceștia sunt blocați în Cairo încă din ianuarie.