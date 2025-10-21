Efectele schimbărilor climatice: țânțari vii, descoperiți în singura țară din lume unde aceste insecte nu existau

Islanda, o țară nordică renumită pentru peisajele sale vulcanice spectaculoase, izvoarele termale și gheizerele sale, era cunoscută până acum pentru un fapt unic: absența completă a țânțarilor. Însă acest lucru tocmai s-a schimbat. O echipă de cercetători de la Institutul de Istorie Naturală din Islanda a confirmat descoperirea a trei exemplare vii de țânțar din specia Culiseta annulata – un eveniment biologic fără precedent în istoria țării, notează 20minutos.

Descoperirea a fost făcută pe 16 octombrie de Björn Hjaltason, un pasionat de entomologie, în localitatea Kjós, din sudul Islandei. „Părea o muscă ciudată, dar forma mi-a atras atenția”, a declarat Hjaltason pentru publicația locală MBL. După ce a predat exemplarele Institutului de Istorie Naturală, cercetătorii au confirmat că era vorba, într-adevăr, despre țânțari – o premieră absolută pentru Islanda.

Entomologul Matthías Alfredsson a explicat că specia identificată este deosebit de rezistentă la frig: „Culiseta annulata poate supraviețui în condiții de temperatură foarte scăzută, așa că este posibil să se fi instalat definitiv aici”, a declarat acesta pentru televiziunea publică RUV. Până acum, ciclul de viață al țânțarilor nu putea fi complet în Islanda, din cauza alternanței bruște dintre îngheț și dezghețul apelor.

Primele ipoteze sugerează că insectele ar fi putut ajunge în țară prin transportul internațional. Hjaltason a menționat portul Grundartangi, unde acostează nave cu containere, ca posibil punct de intrare. În trecut, s-au găsit țânțari morți pe fuselajele avioanelor, dar niciodată exemplare vii în mediul natural.

Schimbările climatice, principala cauză

Oamenii de știință islandezi pun acest fenomen pe seama schimbărilor climatice. Toamnele și primăverile mai blânde prelungesc perioada în care apa rămâne lichidă, ceea ce permite reproducerea unor specii care anterior nu puteau supraviețui. „Încălzirea globală mută granițele geografice ale multor insecte. Ceea ce altădată părea imposibil, acum este doar o chestiune de timp”, a explicat Alfredsson.

Deși experții exclud un risc sanitar imediat, descoperirea are o semnificație simbolică importantă. Islanda era unul dintre puținele locuri locuite de pe planetă fără țânțari. „Apariția acestor insecte confirmă că până și cele mai izolate ecosisteme resimt efectele schimbărilor climatice”, a concluzionat entomologul.