Singura țară din lume care nu are țânțari

Mic, periculos, agasant. Pare că e pe lume special ca să enerveze. Îi plac căldura, zonele cu umiditate mărită. Îl găsești peste tot în lume, însă într-un singur loc nu: în Islanda.

Nici măcar Norvegia, Scoția sau Groenlanda nu sunt scutite, în ciuda vremii puțin prietenoase cu el. Islanda, însă, a scăpat. Cel puțin, pentru moment.

Alături de Antarctica, dar aceasta, în fine, nu este o țară.

Dar cum se face că Islanda e zonă liberă de țânțari și ce explicații au găsit oamenii de știință?

Câțiva rătăciți au ajuns aici, totuși, dar n-au rezistat

Această țară insulară este separată de vecinii săi prin sute de kilometri de ocean – o barieră naturală care face dificilă sosirea țânțarilor pe cale aeriană.

Totuși, țânțarii ajung, uneori, transportați în avioane.

Gísli Már Gíslason, profesor emerit de limnologie (studiul lacurilor și al apelor dulci) la Universitatea din Islanda, a confirmat acest lucru după ce a capturat un țânțar într-un zbor din Groenlanda către Islanda, scrie Live Science.

Țânțarii pot supraviețui ore întregi pe trenul de aterizare al aeronavelor, chiar și la temperaturi înghețate, spune acesta.

Deci, dacă țânțarii au ajuns aici, de ce nu și-au stabilit populații?

Gíslason a explicat că lipsa habitatelor potrivite pentru reproducere nu e o teorie sustenabilă, pentru că Islanda are numeroase iazuri și mlaștini în apropierea aeroporturilor, în care țânțarii să se stabilească și că cea mai probabilă explicație este climatul aspru al acestei țări.

Un țânțar are patru cicluri de viață: ou, larvă, pupă și adult.

Țânțarii adulți își depun ouăle în apă. Aceste ouă eclozează în larve, care se dezvoltă în pupă, care devine un țânțar adult.

Robert Jones, biolog specializat în insecte și lector la London School of Hygiene & Tropical Medicine, spune că larvele de țânțar necesită apă lichidă neînghețată pentru a se dezvolta.

În regiunile extrem de reci, precum Arctica Canadiană, unele specii de țânțari supraviețuiesc intrând în stadiul de ou, unde pot rezista luni întregi în apă înghețată.

Explicația pentru care țânțarii nu rezistă în Islanda

„În zone mai calde, cum ar fi unele părți ale Europei Centrale, țânțarii pot supraviețui iarna ca ouă sau larve în corpuri de apă relativ adăpostite care nu îngheață, sau ca adulți ascunși în vizuini și alte locuri protejate”, a spus el.

Climatul Islandei se situează undeva la mijloc: iernile lungi și ciclurile frecvente de îngheț-dezgheț din toamnă și primăvară fac ca apa să înghețe, să se topească și să înghețe din nou în mod repetat.

„Aceste cicluri perturbă dezvoltarea și ucid ouăle și larvele de țânțar înainte ca acestea să devină adulți, ceea ce face mult mai dificilă stabilirea unor populații”, a spus Jones.

Nu se știe cât o să mai fie Islanda țară liberă de țânțari, cu încălzirea asta globală…

Deși piscinele geotermale din Islanda rămân neînghețate iarna, temperaturile lor pot fi prea ridicate pentru larvele oricărei specii de țânțar adaptate la latitudini înalte.

„În plus, compoziția chimică a apelor geotermale este puțin probabil să fie potrivită pentru dezvoltarea țânțarilor”, a adăugat el.

Totuși, odată cu schimbările climatice, statutul Islandei de țară liberă de țânțari s-ar putea să nu dureze pentru totdeauna.

Jones a observat că primăverile și toamnele mai calde ar putea crea perioade mai lungi de apă neînghețată, permițând țânțarilor să stabilească populații permanente.

Immo Hansen, profesor de biologie la New Mexico State University, este de acord: „În prezent vedem țânțarii tropicali extinzându-și arealul spre nord în Statele Unite, în mare parte pentru că iernile din acea regiune devin mai blânde”, spune acesta.

Exemplul Hawaii

Dacă țânțarii se vor răspândi în cele din urmă în Islanda, nu ar fi prima dată când o zonă fără țânțari dispare.

Hawaii, cel mai izolat arhipelag din lume, nu avea țânțari până în 1826, când vasele europene și americane i-au introdus accidental.

Datorită climei favorabile din Hawaii, țânțarii s-au înmulțit rapid și s-au răspândit pe insule.

De atunci, schimbările climatice au împins țânțarii în pădurile situate la altitudini mai mari, care înainte erau prea reci pentru supraviețuirea lor.

Sudul Europei e mai expus la boli transmisibile de țânțari

În ciuda posibilității ca țânțarii să ajungă în Islanda, riscul ca specii purtătoare de boli — precum cele din genul Aedes, cunoscute pentru transmiterea bolilor precum dengue și chikungunya — să se stabilească acolo rămâne scăzut, deoarece aceste insecte au nevoie de climat tropical și subtropical pentru a supraviețui, a explicat Jones.

În timp ce sudul Europei se confruntă cu riscuri crescute de astfel de focare din cauza schimbărilor climatice și a transportului modern, „studiile de modelare sugerează că nordul Europei va rămâne în mare parte neprielnic pentru transmiterea dengue chiar și până în 2080”, a spus el.