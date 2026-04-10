Elevă de 15 ani, înjunghiată într-un liceu din Franța. Victima, în stare gravă

Adolescenta studia la Joubert-Émilien Maillard, o unitate de învățământ în care nu au mai fost relatate până acum incidente violente.

Potrivit Le Figaro, eleva a fost înjunghiată de mai multe ori în zona abdomenului, iar pompierii au fost alertați pentru a interveni de urgență.

Transportată în stare gravă la spital

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, unde i-au acordat primele îngrijiri. Ulterior, fata a fost transportată la spitalul universitar din Nantes. Victima a fost preluată în stare gravă, iar starea sa a necesitat o intervenție medicală imediată.

Subprefectul și oficiali ai prefecturii din Loire-Atlantique, din care face parte orașul Ancenis, s-au deplasat la fața locului pentru a evalua situația.

Până la momentul publicării informației, autoritățile nu transmiseseră încă un punct de vedere oficial.

Agresorul, imobilizat

Imediat după atac, conducerea școlii a declanșat o alertă anti-intruziune – procedură de securitate care presupune izolarea elevilor în sălile de clasă și blocarea accesului în unitate. Elevii au fost ținuți în interiorul clădirii, sub supravegherea profesorilor, până când forțele de ordine au securizat zona.

Potrivit relatărilor presei locale, agresorul a fost imobilizat de militari din cadrul Pelotonului de supraveghere și intervenție al jandarmeriei (PSIG) din Ancenis, o unitate de intervenție rapidă a jandarmeriei franceze. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică până la acest moment, însă tânărul este elev al aceleiași unități de învățământ.

„Intervenția forțelor de ordine a fost rapidă, iar agresorul a fost neutralizat”, au declarat surse apropiate anchetei, citate de presa franceză.

Un caz similar, în aceeași regiune, anul trecut

În urmă cu aproape un an, un alt caz similar a șocat regiunea, când o elevă de 15 ani din Nantes a fost ucisă în plină zi de o colegă, după ce a fost înjunghiată de zeci de ori.

Cazul de atunci a șocat opinia publică din Franța și a relansat dezbaterea privind siguranța în unitățile de învățământ.

Consiliere pentru elevi și profesori

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și motivația agresorului.

Elevii și cadrele didactice vor beneficia de sprijin psihologic în urma incidentului.