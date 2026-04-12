Prima pagină » Știri externe » Franța, caz șocant. Un băiat de 9 ani, găsit gol și subnutrit într-o dubă. Tatăl îl ținea închis din 2024

Un băiat de 9 ani a fost găsit gol, subnutrit și incapabil să meargă într-o dubă din satul francez Hagenbach, lângă granița cu Elveția și Germania. Copilul fusese închis acolo de tatăl său din noiembrie 2024. Descoperirea a fost făcută după ce un vecin a alertat poliția.
Andreea Tobias
12 apr. 2026, 12:24, Știri externe

Ofițerii au forțat ușa dubiței după ce un vecin a raportat „sunete” venind din vehicul. Ce au găsit înăuntru a șocat anchetatorii. Un băiat de 9 ani era „întins în poziție fetală, gol, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoi și lângă excremente”, potrivit declarației procurorului local Nicolas Heitz.

 

Copilul era în mod evident subnutrit și nu mai putea merge după luni întregi petrecute în același spațiu. Le-a spus anchetatorilor că nu s-a mai spălat din 2024, notează Express.

„L-am închis ca să-l protejez”

Tatăl băiatului le-a declarat anchetatorilor că l-a pus pe copil în camion în noiembrie 2024, pe când acesta avea 7 ani, „pentru a-l proteja”. Motivul invocat: partenera sa voia să îl interneze într-un spital de psihiatrie.

Procurorul Heitz a precizat că nu există nicio dovadă medicală că băiatul ar fi avut probleme psihice înainte de a dispărea. Acesta avea note bune la școală. Profesorilor li s-a spus că s-a transferat la altă școală. Prietenii și familia credeau că se află într-o instituție psihiatrică.

Băiatul le-a spus anchetatorilor că avea „mari dificultăți” cu partenera tatălui său și credea că tatăl „nu avea de ales” decât să îl închidă.

Tată reținut, parteneră sub supraveghere

Tatăl a fost acuzat preliminar de răpire și alte infracțiuni și a fost reținut. Partenera sa a negat că știa că băiatul se afla în dubă. Ea a fost acuzată preliminar, inclusiv pentru neacordarea de ajutor unui minor în pericol, și eliberată sub supraveghere judiciară.

Sora băiatului, de 12 ani, și fiica de 10 ani a partenerei au fost plasate în grija serviciilor sociale. Parchetul investighează dacă și alte persoane cunoșteau situația copilului. Autoritățile nu au făcut publice numele victimei sau ale rudelor sale.

