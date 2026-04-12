Franța, caz șocant. Un băiat de 9 ani, găsit gol și subnutrit într-o dubă. Tatăl îl ținea închis din 2024

Ofițerii au forțat ușa dubiței după ce un vecin a raportat „sunete” venind din vehicul. Ce au găsit înăuntru a șocat anchetatorii. Un băiat de 9 ani era „întins în poziție fetală, gol, acoperit cu o pătură, pe un morman de gunoi și lângă excremente”, potrivit declarației procurorului local Nicolas Heitz.

A nine-year-old boy has been rescued after being locked in his father’s van since 2024, a French prosecutor said https://t.co/9n9VY3eb0i — Sky News (@SkyNews) April 11, 2026

Copilul era în mod evident subnutrit și nu mai putea merge după luni întregi petrecute în același spațiu. Le-a spus anchetatorilor că nu s-a mai spălat din 2024, notează Express.

„L-am închis ca să-l protejez”

Tatăl băiatului le-a declarat anchetatorilor că l-a pus pe copil în camion în noiembrie 2024, pe când acesta avea 7 ani, „pentru a-l proteja”. Motivul invocat: partenera sa voia să îl interneze într-un spital de psihiatrie.

Procurorul Heitz a precizat că nu există nicio dovadă medicală că băiatul ar fi avut probleme psihice înainte de a dispărea. Acesta avea note bune la școală. Profesorilor li s-a spus că s-a transferat la altă școală. Prietenii și familia credeau că se află într-o instituție psihiatrică.

Băiatul le-a spus anchetatorilor că avea „mari dificultăți” cu partenera tatălui său și credea că tatăl „nu avea de ales” decât să îl închidă.

Tată reținut, parteneră sub supraveghere

Tatăl a fost acuzat preliminar de răpire și alte infracțiuni și a fost reținut. Partenera sa a negat că știa că băiatul se afla în dubă. Ea a fost acuzată preliminar, inclusiv pentru neacordarea de ajutor unui minor în pericol, și eliberată sub supraveghere judiciară.

Sora băiatului, de 12 ani, și fiica de 10 ani a partenerei au fost plasate în grija serviciilor sociale. Parchetul investighează dacă și alte persoane cunoșteau situația copilului. Autoritățile nu au făcut publice numele victimei sau ale rudelor sale.