Elveţia evită să riposteze şi cere continuarea discuţiilor cu SUA despre drepturile vamale

Elveţia a transmis joi că doreşte să comunice în continuare cu Statele Unite pentru a reduce taxele vamale de 39% care le afectează produsele începând de astăzi, potrivit unui comunicat al guvernului federal.

„Consiliul Federal este hotărât să continue discuţiile cu Washingtonul pentru a reduce cât mai repede aceste taxe vamale suplimentare asupra produselor elveţiene”, se arată în comunicat, care precizează că „contramăsurile vamale ca răspuns la creşterile taxelor vamale americane nu sunt luate în considerare pentru moment”.