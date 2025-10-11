Momente de coșmar în SUA: toți muncitorii unei fabrici au murit, în urma unei explozii

Potrivit AP, numărul total al morților a fost neclar, la fel ca și cauza exploziei de vineri. Până la sfârșitul săptămânii, dezastrul a devenit evident, oficialii declarând că nu au găsit supraviețuitori.

„Există o avalanșă de emoții acolo”, a declarat șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, în timpul unei conferințe de presă, făcând o pauză să-și drege glasul, înainte de a cere rugăciuni pentru familiile victimelor, cu o voce tremurândă.

„Nu am recuperat niciun supraviețuitor”, a adăugat el.

🚨 BREAKING A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025

Davis a declarat vineri că 18 persoane erau dispărute, iar sâmbătă a spus că se poate presupune că oricine se afla în interiorul clădirii este decedat.

Oficialii statului au adus o echipă de „analiză ADN rapidă” pentru a ajuta la identificarea rămășițelor persoanelor recuperate la fața locului.

Explozia a lăsat o epavă fumegândă de metal contorsionat și vehicule arse la uzina Accurate Energetic Systems, care furnizează și cercetează explozibili pentru armată.