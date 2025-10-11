Prima pagină » Știri externe » Momente de coșmar în SUA: toți muncitorii unei fabrici au murit, în urma unei explozii

Momente de coșmar în SUA: toți muncitorii unei fabrici au murit, în urma unei explozii

Explozia din zona rurală din Tennessee, care a distrus o fabrică de explozibili și a fost resimțită de la kilometri distanță, nu a lăsat supraviețuitori, au declarat autoritățile sâmbătă.
Momente de coșmar în SUA: toți muncitorii unei fabrici au murit, în urma unei explozii
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Laurențiu Marinov
11 oct. 2025, 23:59, Știri externe

Potrivit AP, numărul total al morților a fost neclar, la fel ca și cauza exploziei de vineri. Până la sfârșitul săptămânii, dezastrul a devenit evident, oficialii declarând că nu au găsit supraviețuitori.

„Există o avalanșă de emoții acolo”, a declarat șeriful comitatului Humphreys, Chris Davis, în timpul unei conferințe de presă, făcând o pauză să-și drege glasul, înainte de a cere rugăciuni pentru familiile victimelor, cu o voce tremurândă.

„Nu am recuperat niciun supraviețuitor”, a adăugat el.

 

Davis a declarat vineri că 18 persoane erau dispărute, iar sâmbătă a spus că se poate presupune că oricine se afla în interiorul clădirii este decedat.

Oficialii statului au adus o echipă de „analiză ADN rapidă” pentru a ajuta la identificarea rămășițelor persoanelor recuperate la fața locului.

Explozia a lăsat o epavă fumegândă de metal contorsionat și vehicule arse la uzina Accurate Energetic Systems, care furnizează și cercetează explozibili pentru armată.