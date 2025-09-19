Epidemie de holeră în Nigeria: 58 de morți și peste 250 de persoane infectate

„Statul Bauchi a înregistrat nu mai puțin de 258 de cazuri noi și 58 de decese. Aceste epidemii pot fi adesea prevenite prin intervenții rapide, răspunsuri coordonate și îmbunătățiri susținute în domeniul apei, salubrității și igienei”, a declarat viceguvernatorul Auwal Mohammed Jatau, citat de Reuters.

Holera, care se răspândește prin alimente și apă contaminate, este frecventă în Nigeria, unde oficialii din sănătate invocă lipsa pe scară largă a apei potabile în zonele rurale și în mahalalele urbane.

În ultimii doi ani, Nigeria a raportat peste 11.000 de cazuri suspecte de holeră și peste 400 de decese, majoritatea în rândul copiilor sub cinci ani, conform datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Nigeria.