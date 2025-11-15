Scafandrii militari, celebrați sâmbătă. O zi despre curaj, profesionalism și disciplină

Potrivit mesajului MApN publicat sâmbătă, pe Facebook, scafandrii militari reprezintă un grup de elită al Armatei României.

Deviza după care se ghidează scafandrii militari români este: „Dacă ar fi mai ușor, oricine ar putea face”. Mesajul „oglindește neîndoielnic determinarea cu care execută misiunile, depășind bariere fizice și psihice și, uneori, riscându-și viața. La mulți ani, scafandrilor militari!”, transmite MApN.

De asemenea, Centrul 39 Scafandri sărbătorește sâmbătă împlinirea a 58 de ani de la înființarea primei structuri care a conturat identitatea și spiritul scafandrilor militari.

Istoria scafandrilor militari, sărbătorită la Constanța