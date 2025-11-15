Prima pagină » Social » Scafandrii militari, celebrați sâmbătă. O zi despre curaj, profesionalism și disciplină

Scafandrii militari, celebrați sâmbătă. O zi despre curaj, profesionalism și disciplină

Sâmbătă, Armata îi celebrează scafandrii militari din toată țara. Ministerul Apărării Naționale le-a transmis lor un călduros „La mulți ani!”. De asemenea, Centrul 39 de Scafandri din Constanța a susținut o serie de evenimentele dedicate celebrării istoriei și comunității scafandrilor.
15 nov. 2025, 10:13, Social

Potrivit mesajului MApN publicat sâmbătă, pe Facebook, scafandrii militari reprezintă un grup de elită al Armatei României.

Deviza după care se ghidează scafandrii militari români este: „Dacă ar fi mai ușor, oricine ar putea face”. Mesajul „oglindește neîndoielnic determinarea cu care execută misiunile, depășind bariere fizice și psihice și, uneori, riscându-și viața. La mulți ani, scafandrilor militari!”, transmite MApN. 

De asemenea, Centrul 39 Scafandri sărbătorește sâmbătă împlinirea a 58 de ani de la înființarea primei structuri care a conturat identitatea și spiritul scafandrilor militari.

Istoria scafandrilor militari, sărbătorită la Constanța

Pentru a marca într-un mod onorabil această zi, Centrul 39 Scafandri a desfășurat, în această săptămână, de miercuri până vineri, o serie de activități dedicate celebrării istoriei și comunității scafandrilor militari: întâlnire cu dezbateri dintre scafandri militari și civili, precum și reprezentanți ai societăților comerciale de profil, cu discuții despre provocările meseriei, dar și un schimb de bune practici; o vizită tematică a personalului militar și civil în spațiile de instruire ale centrului, dar și o serie de competiții sportive de fotbal și tenis de masă.
„Prin aceste activități, Centrul 39 Scafandri a reafirmat continuitatea tradițiilor și importanța legăturilor dintre generațiile de scafandri, evidențiind totodată forța valorilor care definesc această profesie. În această zi cu semnificație aparte, trecutul și prezentul se regăsesc într-un cadru dominat de respect și recunoștință, subliniind rolul esențial al curajului, profesionalismului și devotamentului în identitatea scafandrului militar”, se arată în comunicatul publicat pe Facebook  de Forțele Navale Române.