Scafandrii militari, celebrați sâmbătă. O zi despre curaj, profesionalism și disciplină

Potrivit mesajului MApN publicat sâmbătă, pe Facebook, scafandrii militari reprezintă un grup de elită al Armatei României.
Deviza după care se ghidează scafandrii militari români este: „Dacă ar fi mai ușor, oricine ar putea face”. Mesajul „oglindește neîndoielnic determinarea cu care execută misiunile, depășind bariere fizice și psihice și, uneori, riscându-și viața. La mulți ani, scafandrilor militari!”, transmite MApN.
De asemenea, Centrul 39 Scafandri sărbătorește sâmbătă împlinirea a 58 de ani de la înființarea primei structuri care a conturat identitatea și spiritul scafandrilor militari.
Istoria scafandrilor militari, sărbătorită la Constanța
Pentru a marca într-un mod onorabil această zi, Centrul 39 Scafandri a desfășurat, în această săptămână, de miercuri până vineri, o serie de activități dedicate celebrării istoriei și comunității scafandrilor militari: întâlnire cu dezbateri dintre scafandri militari și civili, precum și reprezentanți ai societăților comerciale de profil, cu discuții despre provocările meseriei, dar și un schimb de bune practici; o vizită tematică a personalului militar și civil în spațiile de instruire ale centrului, dar și o serie de competiții sportive de fotbal și tenis de masă.
„Prin aceste activități, Centrul 39 Scafandri a reafirmat continuitatea tradițiilor și importanța legăturilor dintre generațiile de scafandri, evidențiind totodată forța valorilor care definesc această profesie. În această zi cu semnificație aparte, trecutul și prezentul se regăsesc într-un cadru dominat de respect și recunoștință, subliniind rolul esențial al curajului, profesionalismului și devotamentului în identitatea scafandrului militar”, se arată în comunicatul publicat pe Facebook de Forțele Navale Române.