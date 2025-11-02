Trump amenință Nigeria cu acțiune militară și oprirea ajutorului american

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat Nigeria cu acțiune militară și cu încetarea ajutorului dacă țara „continuă să permită uciderea creștinilor”, scrie Baha.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a scris că „dacă guvernul nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, S.U.A. va opri imediat toate ajutoarele și asistența către Nigeria și foarte probabil va intra în acea țară acum decăzută, «cu armele în mâini, deschizând focul», pentru a șterge complet teroriștii islamici care comit aceste oribile atrocități.”

Președintele a adăugat că a instruit „Departamentul Războiului” să se pregătească pentru o posibilă acțiune. „Dacă atacăm, va fi rapid, vicios și dulce, la fel cum ticăloșii teroriști atacă pe prețuiții noștri creștini! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIEI AR FI MAI BINE SĂ ACȚIONEZE REPEDE!”

Donald Trump a inclus Nigeria pe lista americană a țărilor „de îngrijorare specială”

Guvernul nigerian a anunțat că va continua lupta împotriva extremismului violent și a reafirmat dorința de a menține relații strânse cu Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a inclus Nigeria pe lista americană a țărilor „de îngrijorare specială”.

Nigeria a reacționat sâmbătă la decizia administrației Trump de a adăuga țara pe lista americană a statelor care ridică probleme în privința libertății religioase, promițând că va continua să combată orice formă de extremism și să protejeze toți cetățenii, indiferent de religie sau origine, potrivit Reuters.