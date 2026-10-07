Erdogan și Putin au discutat despre siguranța navigației în Marea Neagră. Turcia, deschisă să sprijine dialogul

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, au discutat despre siguranța navigației în Marea Neagră, în cadrul unei noi convorbiri telefonice.

Turcia declară că asigurarea siguranței navigației în Marea Neagră este foarte importantă și este pregătită să sprijine eforturile pentru stabilirea contactelor directe între Rusia și Ucraina.

Potrivit Ukrinform, care citează Direcția de Comunicare a Republicii Turcia, Erdogan a făcut aceste declarații în timpul discuției cu Vladimir Putin.

„Președintele Erdogan a afirmat că eforturile de asigurare a siguranței navigației în Marea Neagră sunt de o importanță majoră și că Turcia este întotdeauna pregătită să contribuie la demersurile de inițiere a unor contacte directe între Rusia și Ucraina”, se arată în respectivul comunicat.

În timpul convorbirii telefonice au existat discuții despre relațiile bilaterale dintre Turcia și Rusia, dar și despre mai multe chestiuni regionale și globale.

Turcia a mai transmis în trecut Ucrainei și Rusiei propuneri pentru încetarea atacurilor din teren și celor din Marea Neagră.