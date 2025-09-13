Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a ținut un discurs după asasinarea soțului ei în Utah. „Nu aveți idee ce ați declanșat în întreaga lume”

Într-o transmisiune live realizată de la sediul Turning Point USA din Arizona, ea a vorbit despre dragostea lui Charlie pentru familie, Statele Unite și pentru liderii politici americani Donald Trump și JD Vance, scrie BBC.

Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public din Orem, Utah. Suspectul, Tyler Robinson, a fost arestat joi seară.

Văduva lui Charlie Kirk, le mulțumește salvatorilor și Casei Albe

Stând lângă scaunul gol pe care soțul ei îl folosea pentru podcasturi, Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a citat din Biblie și le-a mulțumit salvatorilor pentru eforturile lor. Ea a adresat cuvinte emoționante Casei Albe și echipei soțului ei.

„Domnule Președinte, soțul meu v-a iubit. Și știa că și dumneavoastră l-ați iubit”, a spus ea, mulțumind și familiei vicepreședintelui JD Vance pentru sprijin.

Promite că misiunea soțului său va continua

Adresându-se celor responsabili de tragedie, Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, a transmis că moștenirea lui Charlie nu se va opri.

„Dacă ați crezut că misiunea soțului meu a fost puternică până acum, nu aveți idee ce ați declanșat în întreaga lume”. Ea a subliniat că turneul prin campusuri și podcastul lui Charlie vor continua.

Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, despre copii și familie

Mama a doi copii mici, Erika Kirk a povestit cum încearcă să le explice dispariția tatălui lor.

„Puiule, tati te iubește atât de mult. Nu-ți face griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus”, i-a spus fiicei de trei ani.

În vârstă de 36 de ani, văduva lui Charlie Kirk, este femeie de afaceri, fostă Miss Arizona și studentă la doctorat în Studii Biblice. Ea conduce un program religios, are propriul podcast și o linie vestimentară inspirată de credință.