Estonia a detectat o amenințare aeriană în timpul nopții, au anunțat forțele de apărare

Estonia și Letonia au detectat, în cursul nopții, activitate a unor drone străine în apropierea frontierelor lor cu Rusia, au anunțat forțele armate ale celor două țări.
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
31 mart. 2026, 11:59, Știri externe

Forțele de apărare ale Estoniei au declarat marți dimineață într-un comunicat că au detectat, în cursul nopții, „activitate aeriană potențial periculoasă” atât în interiorul, cât și în afara spațiului aerian al țării baltice.

„A fost transmisă o notificare preventivă privind amenințarea”, iar amenințările au trecut între timp, a adăugat acesta, conform Reuters.

Era „foarte probabil ca dronele ucrainene rătăcite să fi fost implicate”, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor de apărare estoniene, colonelul Uku Arold, pentru postul public de televiziune estonian ERR.

Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și rutelor de export rusești în ultimele săptămâni, unele dintre acestea fiind situate în apropierea graniței Rusiei cu țările baltice și Finlanda, în încercarea de a slăbi economia de război a Moscovei.

Resturi de la cel puțin o dronă au fost găsite în județul Tartu din Estonia, iar rapoartele privind alte descoperiri sunt în curs de investigare, potrivit ERR.

Forțele Armate Naționale ale Letoniei au declarat într-un comunicat separat că au detectat luni seara un vehicul aerian fără pilot străin în apropierea frontierei letono-ruse. Aeronava nu a intrat în spațiul aerian leton, au adăugat acestea.

O dronă care s-a prăbușit duminică în Finlanda transporta o încărcătură explozivă neexplodată, au declarat luni autoritățile finlandeze.

