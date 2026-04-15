Vânătoare de spioni ruși într-o țară NATO și UE. 16 persoane au fost reținute

O vânătoare de spioni ruși a început într-o țară NATO și UE. 16 persoane au fost reținute, au anunțat autoritățile locale.
Petru Mazilu
15 apr. 2026, 16:34, Politic

Autoritățile din Estonia anunță că au reținut mai multe persoane suspectate că lucrau cu serviciile speciale rusești, anunță Nexta.

16 persoane au fost prinse, conform șefei Poliției Speciale din Estonia, Margo Pallson.

Oficialul a mai spus că cei mai mulți dintre spioni lucrau pentru FSB, iar unii pentru GRU.

Totuși, aproape niciunul dintre ei nu avea acces la secrete sau structuri de stat. În plus, se pare că toți au fost prinși într-un stadiu incipient al operațiunii de spionaj.

Prima estimare este că operațiunea nu a provocat daune importante țării.

