Euro se prăbușește la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni. Criza din Franța zguduie piețele financiare

Euro a coborât luni până la 1,1161 dolari, cel mai redus nivel din ultimele 17 luni, scrie Reuters. Ulterior, moneda unică și-a revenit parțial, ajungând vineri la 1,1226 dolari. Chiar și după această recuperare, euro înregistrează o depreciere de aproximativ 0,1% în această săptămână. În ultimele cinci săptămâni, pierderea acumulată față de dolar depășește 3%.

Evoluția reflectă îngrijorările investitorilor privind situația financiară și politică a Franței, dar și diferențele dintre perspectivele economice ale Europei și Statelor Unite.

Franța, în centrul turbulențelor de pe piețele financiare

Presiunea asupra monedei europene a crescut după deteriorarea pieței obligațiunilor guvernamentale franceze. Investitorii sunt preocupați de nivelul record al datoriei publice a Franței și de dificultatea adoptării unor reduceri ale deficitului bugetar într-un climat politic tensionat.

Situația a fost amplificată de protestele sociale. Joi, elevi francezi au blocat licee și au participat la manifestații în mai multe orașe, nemulțumiți de condițiile din sistemul educațional. Aceste proteste evidențiază dificultatea autorităților de a răspunde cererilor pentru cheltuieli publice suplimentare, în timp ce piețele financiare solicită disciplină bugetară.

Analiștii Macquarie, Thierry Wizman și Gareth Berry, consideră că tensiunile sociale și evoluția obligațiunilor franceze se pot alimenta reciproc. Potrivit acestora, intensificarea protestelor ar putea determina creșterea diferențelor dintre randamentele obligațiunilor franceze și cele ale altor state.

Pe plan politic, Marine Le Pen, candidată a extremei drepte la alegerile prezidențiale din Franța, a prezentat în această săptămână propuneri pentru reducerea deficitului bugetar. Piețele au interpretat aceste propuneri drept un semnal încurajator, mai ales în comparație cu poziția rivalului său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, care a cerut băncii centrale anularea datoriilor guvernamentale.

Euro dă semne de stabilizare, dar riscurile nu au dispărut

Deși moneda europeană rămâne sub presiune, analiștii consideră că amploarea deprecierii recente ar putea limita noi scăderi rapide. Matt Simpson, analist senior la StoneX, a explicat că mișcările recente ale euro au fost neobișnuit de ample. În opinia sa, astfel de episoade apar doar de câteva ori pe an, iar ritmul deprecierii începe să încetinească.

Analistul recomandă prudență în privința anticipării unor noi scăderi puternice, având în vedere nivelurile deja atinse. Un alt factor care a contribuit la stabilizarea euro este încetinirea aprecierii dolarului american. Randamentele obligațiunilor de stat americane se îndreaptă către cea mai mare scădere săptămânală din aproximativ trei luni, reducând o parte din atractivitatea dolarului pentru investitori.

În tranzacțiile asiatice de vineri, moneda americană a înregistrat o ușoară depreciere, după creșterile din ultimele săptămâni. Euro a rămas însă aproape de minimele recente și față de alte monede importante.

În raport cu lira sterlină, moneda europeană a coborât spre cel mai redus nivel din ultimele 16 luni, fiind tranzacționată la aproximativ 84,77 pence. Față de francul elvețian, euro s-a stabilizat în jurul valorii de 0,9322 franci, după ce săptămâna trecută înregistrase cea mai puternică depreciere săptămânală din ultimele 17 luni.

Dolarul domină piața, iar alte monede continuă să piardă teren

Turbulențele valutare nu afectează doar euro. Dolarul neozeelandez riscă să înregistreze a șaptea săptămână consecutivă de depreciere, cea mai lungă serie de pierderi din ultimii peste patru ani. Moneda Noii Zeelande era tranzacționată vineri la aproximativ 0,5614 dolari americani, după o ușoară recuperare în sesiunea asiatică.

În același timp, yenul japonez se îndreaptă către a patra săptămână consecutivă de scădere, deși variațiile recente au fost reduse. Cursul s-a stabilizat în apropierea nivelului de 158 de yeni pentru un dolar. Lira sterlină a crescut ușor, până la 1,3243 dolari, iar dolarul australian a avansat la 0,6975 dolari.

Vishnu Varathan, responsabil pentru strategia macroeconomică Asia-Pacific la Mizuho Securities, consideră că poziția dominantă a dolarului este mai fragilă decât pare. Potrivit analistului, forța monedei americane este susținută inclusiv de slăbiciunea euro și a yenului. Pentru perioada următoare, evoluția monedei europene va depinde de stabilizarea pieței datoriilor franceze, de situația politică din Franța și de direcția randamentelor obligațiunilor americane.