Europa se pregătește pentru „atacuri hibride grave” din partea Rusiei, avertizează cancelarul Germaniei

Retorica tot mai dură a Rusiei subliniază o fază mai tensionată a războiului din Ucraina, Moscova intensificându-și atacurile asupra Kievului, iar liderii UE avertizând asupra unei campanii rusești de sabotaj, atacuri cibernetice și alte operațiuni de destabilizare, scrie Financial Times.

Merz avertizează asupra unor noi atacuri hibride

Escaladarea acțiunilor Moscovei este un „semn al disperării Rusiei în fața războiului său eșuat din Ucraina”, a declarat Merz joi.

„Ne pregătim pentru noi atacuri hibride, inclusiv unele grave”, a declarat Merz într-un discurs ținut cu ocazia decernării Premiului de Pace din Westfalia 2026 alianței NATO.

Vorbind joi la Clubul de Discuții Valdai din Moscova, Putin a confirmat că Ministerul de Externe al Rusiei a trimis avertismente către mai multe țări și a afirmat că Moscova ar lua în considerare utilizarea tuturor armelor de care dispune în cazul unui atac direct asupra teritoriului rus.

Guvernul german a acuzat Moscova de un atac cu o dronă încărcată cu explozibili, care a avut loc în luna august la aeroportul din Leipzig, un nod logistic crucial pentru ajutorul militar destinat Ucrainei.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a avertizat miercuri că Europa se confruntă cu o „iarnă sumbră”, ca urmare a campaniei continue a Rusiei de atacuri hibride, în timp ce serviciile daneze de informații au avertizat recent că Moscova ar putea lansa, în lunile următoare, un atac militar limitat împotriva unei țări membre NATO.

Putin avertizează asupra riscului unei escaladări

Putin a declarat că lumea traversează un moment periculos. Referindu-se la posibilitatea folosirii armelor nucleare în cazul unui atac direct asupra Rusiei, el a spus că Rusia ar putea fi nevoită să se bazeze pe ceea ce a numit avantajele sale militare „competitive” în fața statelor europene.

El a menționat că Franța și Marea Britanie sunt, de asemenea, puteri nucleare, dar a adăugat: „Nimeni altcineva nu dispune de capacitățile de lovitură de care dispune Rusia astăzi. Și acesta este avantajul nostru competitiv.”

El a adăugat: „Logica escaladării, a unor măsuri de represalii din ce în ce mai dure, duce la un punct fatal, fără cale de întoarcere. La baza acestei escaladări se află aroganța și încrederea excesivă. Acesta este un drum către marginea prăpastiei… Putem fi siguri că aceste arme nu vor fi folosite niciodată? Ei bine, desigur că nu. Trebuie să ținem cont de acest lucru și să evităm un asemenea deznodământ”.

Rusia amenință NATO

Într-o scrisoare trimisă săptămâna aceasta către NATO, Moscova a declarat că ar putea folosi arme nucleare împotriva țărilor membre ale NATO ca răspuns la ceea ce a descris drept planurile alianței militare de a împiedica accesul la Kaliningrad.

NATO a răspuns acuzând Moscova de „retorică nucleară iresponsabilă” și a declarat că nu reprezintă o amenințare pentru Rusia.

Moscova a susținut că NATO se pregătește pentru posibile operațiuni militare menite să blocheze Kaliningrad, exclava rusă care se învecinează cu Polonia și Lituania, invocând exercițiile alianței de apărare din regiune și misiunea „Baltic Sentry” de protejare a infrastructurii submarine.

Întrebat joi despre această scrisoare, Putin a insistat că Moscova „nu încearcă să sperie pe nimeni”.

Avertismentul „nu a fost o intimidare”, a spus el, ci „un răspuns la încercările de a ne intimida”.