Europa trebuie să fie la masa negocierilor. Emisar european pentru pacea din Ucraina

Declarația a fost făcută de prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, într-un interviu acordat la Bruxelles, scrie Bloomberg.

Oficialul a subliniat că securitatea continentului european este direct afectată de conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

Poziția exprimată la Bruxelles

„Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor”, a declarat Kulbergs, joi, la Bruxelles, insistând că Uniunea Europeană are nevoie de o voce unitară.

Potrivit acestuia, în cazul unor negocieri de pace, este esențial ca UE să fie reprezentată de o persoană cu mandat politic clar, capabilă să apere interesele comune ale statelor membre.

Propunerea vine într-un moment în care semnalele diplomatice indică o posibilă intensificare a eforturilor internaționale pentru încheierea conflictului. În acest context, oficialul leton consideră că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească din timp, pentru a evita marginalizarea sa într-un proces dominat exclusiv de marile puteri globale.

Mai multe capitale europene și-au exprimat deja îngrijorarea că eventualele negocieri de pace ar putea fi conduse în principal de Statele Unite și Rusia, fără o implicare suficientă a UE. Din acest motiv, ideea unui emisar european pentru pacea din Ucraina câștigă tot mai mult teren în dezbaterea politică internă a Uniunii.

Poziția Uniunii Europene

Potrivit informațiilor disponibile, în interiorul UE există deja discuții privind forma de reprezentare în cadrul unor negocieri de pace, însă nu a fost stabilit un consens asupra unei persoane sau asupra unui mecanism clar.

Oficialii europeni insistă că orice soluție negociată trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și că Kievul trebuie să rămână actorul central al procesului.

În paralel, Bruxelles-ul menține canale limitate de comunicare cu Moscova, fără ca acestea să fie considerate negocieri propriu-zise.

Liderii europeni subliniază că Uniunea trebuie să fie pregătită să își apere propriile interese de securitate atunci când vor începe discuții serioase despre viitorul conflictului.