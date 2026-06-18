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Europa trebuie să fie la masa negocierilor. Emisar european pentru pacea din Ucraina

Europa trebuie să desemneze un emisar special pentru eventualele negocieri de pace cu Rusia, în vederea încheierii războiului din Ucraina, atunci când condițiile politice o vor permite.
Europa trebuie să fie la masa negocierilor. Emisar european pentru pacea din Ucraina
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
18 iun. 2026, 16:37, Știri externe
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Declarația a fost făcută de prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, într-un interviu acordat la Bruxelles, scrie Bloomberg.

Oficialul a subliniat că securitatea continentului european este direct afectată de conflictul declanșat de Rusia împotriva Ucraina.

Poziția exprimată la Bruxelles

„Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor”, a declarat Kulbergs, joi, la Bruxelles, insistând că Uniunea Europeană are nevoie de o voce unitară.

Potrivit acestuia, în cazul unor negocieri de pace, este esențial ca UE să fie reprezentată de o persoană cu mandat politic clar, capabilă să apere interesele comune ale statelor membre.

Propunerea vine într-un moment în care semnalele diplomatice indică o posibilă intensificare a eforturilor internaționale pentru încheierea conflictului. În acest context, oficialul leton consideră că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească din timp, pentru a evita marginalizarea sa într-un proces dominat exclusiv de marile puteri globale.

Mai multe capitale europene și-au exprimat deja îngrijorarea că eventualele negocieri de pace ar putea fi conduse în principal de Statele Unite și Rusia, fără o implicare suficientă a UE. Din acest motiv, ideea unui emisar european pentru pacea din Ucraina câștigă tot mai mult teren în dezbaterea politică internă a Uniunii.

Poziția Uniunii Europene

Potrivit informațiilor disponibile, în interiorul UE există deja discuții privind forma de reprezentare în cadrul unor negocieri de pace, însă nu a fost stabilit un consens asupra unei persoane sau asupra unui mecanism clar.

Oficialii europeni insistă că orice soluție negociată trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și că Kievul trebuie să rămână actorul central al procesului.

În paralel, Bruxelles-ul menține canale limitate de comunicare cu Moscova, fără ca acestea să fie considerate negocieri propriu-zise.

Liderii europeni subliniază că Uniunea trebuie să fie pregătită să își apere propriile interese de securitate atunci când vor începe discuții serioase despre viitorul conflictului.

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