Evoluție neașteptată. Vânzările de alcool, inclusiv de vodcă, au scăzut în Rusia în 2025

Vânzările de vodcă și brandy au scăzut în Rusia în primele zece luni ale anului 2025. Este vorba despre vânzările cu amănuntul de vodcă care au scăzut cu 3,7% anual, ajungând la 60,22 milioane de decalitri în perioada ianuarie-octombrie 2025, conform datelor publicate de Serviciul Federal pentru Controlul Piețelor Alcoolului și Tutunului. Datele au fost preluate de agenția rusă de presă TASS.

De asemenea, vânzările de coniac și brandy au scăzut cu 9,1%, ajungând la 10,3 milioane de decalitri. În general, vânzările de băuturi alcoolice în primele zece luni ale acestui an (fără bere, băuturi pe bază de bere, cidru, pere și mied) s-au contractat cu 10,3% față de anul precedent, ajungând la 165,24 milioane de decalitri în perioada de raportare.

Vânzările de vinuri au scăzut cu 1,4%, ajungând la 46,23 milioane de decalitri. Vânzările de vinuri spumante au scăzut și ele cu 2,7%, ajungând la 15,9 milioane de decalitri, a mai arătat sursa menționată.

Producția de alcool, în scădere

În vară, autoritățile ruse au anunțat că producția de băuturi alcoolice tari s-a prăbușit în Rusia în prima jumătate a anului 2025. Serviciul federal rus pentru reglementarea pieței alcoolului a anunțat atunci că producția de băuturi spirtoase a scăzut cu peste 16% în prima parte a anului. Datele oficiale arată că producția de vodcă a scăzut cu 10,9% de la an la an, de la 33,40 milioane de decalitri în 2024 la 31,38 milioane de decalitri în perioada corespunzătoare din 2025.

Scăderea producției de vodcă în Rusia a fost declanșată de creșterea prețurilor la alcool și de interzicerea exportului de băuturi alcoolice către UE, SUA și alte țări, din cauza sancțiunilor occidentale. Această interdicție a redus semnificativ veniturile din export pentru producătorii ruși de vodcă, a dezvăluit în iunie un serviciu de stat de control al calității produselor din regiunea Rostov, citând date ale agenției de consultanță Strategy Partners.

Cu toate acestea, vodca este în continuare băutura preferată în Rusia. Legendara băutură rusească a rămas o parte importantă a culturii țării deținând peste 50% din vânzările anuale de alcool.