Fabrică de drone pentru Ucraina, incendiată în Cehia. Ancheta vizează un posibil atac terorist

Fabrica aparține firmei cehe de apărare LPP Holding, specializată în producția de drone cu inteligență artificială utilizate pe fronturile din Ucraina. Incendiul a izbucnit într-un complex industrial situat în Cehia, la aproximativ 120 de kilometri est de Praga, potrivit The Kyiv Independent.

BREAKING: 'The Earthquake Faction' launches by setting ablaze Elbit's Israeli weapons manufacturing centre in the Czech Republic. The site was built to „service the global expansion of Israel's biggest weapons producer". No one was harmed, but photos show the site destroyed.

Flăcările s-au extins de la o hală de depozitare la o a doua clădire. Pompierii au intervenit dimineața devreme.

Fabrică de drone pentru Ucraina, incendiată: anchetă pentru terorism

Premierul din Cehia Andrej Babis a declarat că incendiul „este investigat ca un act terorist”. Ministrul de interne Lubomir Metnar a confirmat „o legătură probabilă cu un atac terorist”.

Ancheta vine după ce un grup care protesta împotriva armelor israeliene și-a asumat responsabilitatea. LPP Holding a negat orice legătură cu producția de drone pentru Israel.

„Nicio dronă israeliană nu a fost fabricată vreodată la unitatea noastră”, a declarat compania. Planurile anterioare de colaborare cu firma israeliană Elbit Systems nu au fost niciodată puse în aplicare, a precizat producătorul.

Ce drone produce LPP Holding pentru Ucraina

LPP Holding produce grupul de drone de atac MTS, testate în luptă pe fronturile ucrainene. Sistemele funcționează autonom, fără operator uman, în zone cu bruiaj electronic intens.

Cea mai puternică variantă, MTS40, are o autonomie de zbor de 600 de kilometri și transportă o încărcătură explozivă de 12 kilograme.

Ucraina, în cursa tehnologică a dronelor cu IA

Ucraina și-a extins rapid programul de drone din 2022, investind masiv în inteligența artificială. În septembrie 2025, startup-ul ucrainean Swarmer a strâns 15 milioane de dolari – cea mai mare investiție într-o companie de apărare ucraineană de la începutul invaziei.

Într-un incident similar din iunie 2025, activiști care protestau împotriva armelor israeliene au avariat echipamente militare într-un depozit din Belgia. Echipamentele erau destinate Ucrainei, nu Israelului.