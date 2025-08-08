Fără imigranții ilegali în recensământ! Trump, solicitare categorică către Departamentul de Comerț

Donald Trump a cerut joi, ca următorul recensământ să excludă „persoanele aflate ilegal” în Statele Unite, într-un moment în care Casa Albă face presiuni asupra multor oficiali locali pentru a modifica harta electorală în favoarea republicanilor, potrivit Le Figaro.

Constituția SUA prevede efectuarea unui recensământ la fiecare zece ani, numărând „toate persoanele din fiecare stat”, inclusiv imigranții fără acte. Următorul recensământ este programat pentru 2030, dar pregătirile pentru această sarcină colosală au început deja în țara cu peste 340 de milioane de locuitori.

„Am ordonat Departamentului nostru de Comerț să înceapă imediat lucrările la un nou recensământ, extrem de precis, bazat pe fapte și cifre actuale (…). Persoanele care se află ilegal în țara noastră NU VOR FI NUMĂRATE ÎN RECENSĂMÂNT”, a scris președintele SUA pe platforma Truth Social.

Donald Trump a făcut această solicitare deoarece recensământul este folosit, printre altele, pentru a determina numărul membrilor Colegiului Electoral, stat cu stat, pentru alegerile prezidențiale, dar și pentru a determina numărul reprezentanților aleși în Congres din fiecare stat. Centrul de Cercetare Pew a estimat în 2020 că, prin eliminarea imigranților fără acte din recensământul SUA, California, Texas și Florida ar fi pierdut fiecare câte un loc în Congres.