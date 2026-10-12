Fondatorul canalului rusesc de Telegram Rybar s-a întors în Rusia după ce a fost expulzat din Muntenegru | De ce contează

Zvinciuk a ajuns în Rusia venind din Belgrad, unde se deplasase împreună cu echipa sa după plecarea din Muntenegru.

La sosirea la Moscova, acesta a declarat presei ruse că instituțiile statului, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe și rețeaua diplomatică, au contribuit la eliberarea și întoarcerea sa.

Fondatorul Ribar a precizat că echipamentele confiscate de autoritățile muntenegrene, inclusiv camerele de filmat și o dronă, nu i-au fost încă restituite. Potrivit acestuia, ambasada Rusiei îl ajută să rezolve situația.

Echipamente confiscate și verificări ale poliției

Mihail Zvinciuk și membrii echipei sale au fost reținuți vineri, 9 octombrie, în zona municipiului Kotor. Polițiștii au confiscat mai multe dispozitive digitale și echipamente de filmare, printre care o dronă, o cameră foto, o cameră GoPro și mai multe telefoane mobile.

Autoritățile au anunțat că echipamentele urmau să fie supuse unor expertize și analize pentru a stabili scopul și utilizarea lor preconizată pe teritoriul Muntenegrului.

Ulterior, poliția a decis expulzarea cetățenilor ruși, invocând motive de securitate națională și internă.

Potrivit postului Radio Europa Liberă, înainte de a ajunge în Muntenegru, Zvinciuk și echipa sa se aflaseră în Serbia și Bosnia și Herțegovina, unde filmau o serie documentară despre relațiile dintre Rusia și statele din Balcani.

Reprezentanții Rybar au susținut că cetățenii ruși se aflau legal în Muntenegru și că intenționau să filmeze Mănăstirea Cetinje, pentru care ar fi depus în prealabil o solicitare oficială.

Cine este fondatorul Ribar

Mihail Zvinciuk a fondat în 2018 rețeaua media Rybar, după ce a lucrat în serviciul de presă al Ministerului rus al Apărării. În timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, canalul său de Telegram a devenit una dintre cele mai influente platforme militare pro-ruse.

Zvinciuk se află sub sancțiunile Uniunii Europene din 2023, pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și răspândirea propagandei.

Potrivit autorităților europene, acesta face parte dintr-un grup de lucru creat de președintele rus Vladimir Putin pentru coordonarea eforturilor de mobilizare legate de război.

De asemenea, Statele Unite și Marea Britanie au asociat rețeaua Rybar cu operațiuni de influență străină și război informațional.

Suspiciuni privind implicarea rețelei în operațiuni de influență străină

În 2024, Departamentul de Stat al SUA, prin programul Rewards for Justice, a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre persoane asociate cu proiectul Rybar, în legătură cu suspiciuni privind implicarea rețelei în operațiuni de influență străină.

Expulzarea din Muntenegru și confiscarea echipamentelor au avut loc în contextul unei deplasări prezentate de echipă drept un proiect documentar despre relațiile ruso-balcanice.

Autoritățile muntenegrene nu au făcut publice, în informațiile disponibile, detalii suplimentare care să clarifice suspiciunile ce au stat la baza deciziei de expulzare.