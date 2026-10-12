Prima pagină » Știri externe » Fondatorul canalului rusesc de Telegram Rybar s-a întors în Rusia după ce a fost expulzat din Muntenegru | De ce contează

Fondatorul canalului rusesc de Telegram Rybar s-a întors în Rusia după ce a fost expulzat din Muntenegru | De ce contează

Mihail Zvinciuk, fondatorul rețelei media rusești Ribar, s-a întors la Moscova după ce a fost expulzat din Muntenegru din motive de securitate națională și internă. Bloggerul și soția sa, alături de trei asociați, fuseseră reținuți în timpul unei deplasări în zona Kotor, iar echipamentele lor au fost confiscate de autorități.
Fondatorul canalului rusesc de Telegram Rybar s-a întors în Rusia după ce a fost expulzat din Muntenegru | De ce contează
X
Luiza Moldovan
12 oct. 2026, 11:52, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Zvinciuk a ajuns în Rusia venind din Belgrad, unde se deplasase împreună cu echipa sa după plecarea din Muntenegru.

La sosirea la Moscova, acesta a declarat presei ruse că instituțiile statului, inclusiv Ministerul Afacerilor Externe și rețeaua diplomatică, au contribuit la eliberarea și întoarcerea sa.

Fondatorul Ribar a precizat că echipamentele confiscate de autoritățile muntenegrene, inclusiv camerele de filmat și o dronă, nu i-au fost încă restituite. Potrivit acestuia, ambasada Rusiei îl ajută să rezolve situația.

Echipamente confiscate și verificări ale poliției

Mihail Zvinciuk și membrii echipei sale au fost reținuți vineri, 9 octombrie, în zona municipiului Kotor. Polițiștii au confiscat mai multe dispozitive digitale și echipamente de filmare, printre care o dronă, o cameră foto, o cameră GoPro și mai multe telefoane mobile.

Autoritățile au anunțat că echipamentele urmau să fie supuse unor expertize și analize pentru a stabili scopul și utilizarea lor preconizată pe teritoriul Muntenegrului.

Ulterior, poliția a decis expulzarea cetățenilor ruși, invocând motive de securitate națională și internă.

Potrivit postului Radio Europa Liberă, înainte de a ajunge în Muntenegru, Zvinciuk și echipa sa se aflaseră în Serbia și Bosnia și Herțegovina, unde filmau o serie documentară despre relațiile dintre Rusia și statele din Balcani.

Reprezentanții Rybar au susținut că cetățenii ruși se aflau legal în Muntenegru și că intenționau să filmeze Mănăstirea Cetinje, pentru care ar fi depus în prealabil o solicitare oficială.

Cine este fondatorul Ribar

Mihail Zvinciuk a fondat în 2018 rețeaua media Rybar, după ce a lucrat în serviciul de presă al Ministerului rus al Apărării. În timpul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, canalul său de Telegram a devenit una dintre cele mai influente platforme militare pro-ruse.

Zvinciuk se află sub sancțiunile Uniunii Europene din 2023, pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și răspândirea propagandei.

Potrivit autorităților europene, acesta face parte dintr-un grup de lucru creat de președintele rus Vladimir Putin pentru coordonarea eforturilor de mobilizare legate de război.

De asemenea, Statele Unite și Marea Britanie au asociat rețeaua Rybar cu operațiuni de influență străină și război informațional.

Suspiciuni privind implicarea rețelei în operațiuni de influență străină

În 2024, Departamentul de Stat al SUA, prin programul Rewards for Justice, a oferit o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații despre persoane asociate cu proiectul Rybar, în legătură cu suspiciuni privind implicarea rețelei în operațiuni de influență străină.

Expulzarea din Muntenegru și confiscarea echipamentelor au avut loc în contextul unei deplasări prezentate de echipă drept un proiect documentar despre relațiile ruso-balcanice.

Autoritățile muntenegrene nu au făcut publice, în informațiile disponibile, detalii suplimentare care să clarifice suspiciunile ce au stat la baza deciziei de expulzare.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
Horoscop bani 12–18 octombrie 2026. Zodia care ajunge la despărțire din cauza problemelor financiare
Gandul
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Cancan
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport
INS: gaura din comerțul exterior al României a depășit 22 miliarde euro. Continuăm să importăm mult mai mult decât exportăm, în 2026
Libertatea
Antibioticele la primele semne de răceală: de ce nu sunt soluția potrivită
CSID
Poliția Brașov are o mașină „beton”, la propriu! Imagini virale
Promotor