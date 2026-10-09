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Șeful influentului blog militar rusesc Rybar, arestat în Muntenegru. Medvedev amenință cu reținerea cetățenilor europeni și americani

Șeful influentului blog militar rusesc Rybar a fost arestat vineri în Muntenegru, după avertismente privind tentative de destabilizare a țării, a declarat premierul muntenegrean.
Șeful influentului blog militar rusesc Rybar, arestat în Muntenegru. Medvedev amenință cu reținerea cetățenilor europeni și americani
Mihail Zvinciuk. Sursa foto: X/Clash Report
Iulian Moşneagu
09 oct. 2026, 17:33, Știri externe
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Mihail Zvinciuk, fost oficial al Ministerului rus al Apărării, a fost reținut împreună cu soția sa și alți trei cetățeni ruși în stațiunea Risan, de pe coasta Mării Adriatice, sub acuzația de răspândire a „influenței ruse”, a relatat publicația Pobjeda, citată de Reuters.

Rybar, unul dintre cele mai populare bloguri despre războiul Rusiei în Ucraina, cu peste 1,5 milioane de abonați, a publicat un mesaj în care susține că Zvinciuk și celelalte persoane se aflau legal în Muntenegru și intenționau să filmeze la o mănăstire din țară.

„Întrucât nu au existat încălcări ale legislației locale, ne așteptăm ca toate persoanele reținute să fie eliberate”, a transmis Rybar.

Ambasada Rusiei la Podgorica a anunțat că a solicitat clarificări privind motivele arestărilor.

Premierul Muntenegrului avertizează asupra tentativelor de destabilizare

Premierul Muntenegrului, Milojko Spajić, a confirmat pe platforma X reținerea lui Zvinciuk și a declarat că operațiunea a avut loc după avertismente potrivit cărora țara s-ar putea confrunta cu tentative de destabilizare și acțiuni de război hibrid.

„Există indicii serioase care impun examinarea atentă a fiecărei piste și analizarea fiecărei legături într-un context mai larg”, a scris acesta.

„Mesajul transmis după operațiunea reușită de astăzi, în cadrul căreia a fost reținut șeful rețelei de informații Rybar, este clar … Muntenegru își protejează interesele și nimeni nu ne va pune în pericol viitorul european”, a adăugat premierul.

Relațiile tensionate dintre Muntenegru și Rusia

Muntenegru are de mult timp relații tensionate cu Moscova. În 2016, autoritățile muntenegrene au acuzat Rusia că a pus la cale, împreună cu un grup de ultranaționaliști sârbi, o lovitură de stat, acuzație respinsă de Kremlin.

Relațiile s-au deteriorat și mai mult după aderarea micii republici de la Marea Adriatică la NATO, în 2017.

Muntenegru, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, a aplicat în 2022 sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, a interzis instituțiile media de stat rusești și a expulzat diplomați ruși pentru spionaj.

Ca răspuns la aceste măsuri, Moscova a inclus Muntenegru pe lista țărilor considerate „neprietenoase”.

Medvedev amenință cu reținerea cetățenilor europeni și americani

După arestările de vineri, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar putea recurge la reținerea unor cetățeni europeni și americani, pentru a-i folosi în schimburi de prizonieri și a obține eliberarea rușilor aflați în detenție în Europa.

„Este o greșeală, desigur, ca cetățenii noștri să călătorească prin țările europene. Chiar dacă au intenții bune și obiective importante. Potențial, toți (și subliniez – toți) rușii sunt vânați”, a scris Medvedev pe Telegram.

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