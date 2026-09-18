Fost oficial sirian din regimul Assad, condamnat la 60 de ani de închisoare în SUA

Bărbatul, pe numele său, Samir Ousman Alsheikh, a fost găsit vinovat încă din martie pentru pentru comiterea unor acte de tortură, între 2005 – 2008, pe vremea în care era șeful cruntei închisori Adra din Siria, potrivit Associated Press.

„Comportamentul a fost atroce, de o cruzime inimaginabilă și de o violență și brutalitate aproape de nedescris”, a declarat un judecător federal din Los Angeles înainte de a pronunța sentința.

Avocații apărării au declarat că vor face apel

În cadrul ședinței de judecată care a durat mai bine de trei ore, judecătorul a ascultat declarații de susținere din partea fiului și a fiicei ofițerului militar sirian. Au fost prezentate, de asemenea, declarații înregistrate ale unor foști deținuți care au descris brutalitatea la care au fost supuși și pe care au văzut-o în închisoare.

Potrivit procurorilor, ofițerul sirian a trimis anumiți deținuți într-o aripă a închisorii, unde au fost închiși în celule mici de izolare și torturați, în încercarea de a năbuși disidența politică.

În timpul procesului, trei foști deținuți au povestit despre bătăile la care au fost supuși în timp ce erau suspedați de țevi din tavan. De asemenea, în cadrul pedepselor aplicate a fost folosit un dispozitiv care compresa corul victimelor la nivelul taliei. Unul dintre bărbați a povestit cum ofițerul militar călcat cu piciorul pe dispozitiv, potrivit datelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

Samir Ousman Alsheikh, 74, formerly of Lexington, South Carolina, was sentenced today to 60 years in federal prison for torturing inmates while serving as a chief of a Syria prison, where inmates were subjected to brutal mistreatment including the „Flying Carpet” torture device… pic.twitter.com/IDZJrpdIec — US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) September 18, 2026

Fostul ofițer sirian, Samir Ousman Alsheikh, se află în SUA încă din 2020. Acesta a depus cerere de cetățenie, însă procurorii susțin că el a ascuns implicarea sa în acte de tortură. Autoritățile federale l-au reținut la Aeroportul Internațional din Los Angeles în iulie 2024.

Procurorii au solicitat judecătorului federal o pedeapsă minimă de 80 de ani. Avocații fostului ofițer sirian au cerut o pedeapsă de 5 ani, precizând că bărbatul are 74 de ani și suferă de „afecțiuni medicale și cognitive grave”.

Avocații bărbatului au mai precizat că el era dispus să fie deportat în Siria, unde noul guvern a încercat să-i tragă la răspundere pe oficialii din domeniul securității din perioada lui Assad.